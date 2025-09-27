HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chiến hạm hải quân tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không

Nguyễn Minh |

Sáng 27/9, các biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã cập cảng, kết thúc đợt kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Thượng tá Mai Đăng Danh - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân, chỉ đạo, theo dõi cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 26/9, các biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 127 và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật bài 5a, 5b, bắn chiến đấu cho một biên đội, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm.

Chiến hạm hải quân tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không- Ảnh 1.

Các tàu chiến đấu của Lữ đoàn 175 và Lữ đoàn 127 cơ động vào tuyến bắn.

Trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật, các tàu và từng cán bộ, chiến sĩ đã nắm chắc quy tắc bảo đảm an toàn, tính năng, kỹ chiến thuật của các loại vũ khí đạn, quy trình thực hiện từng bài bắn; bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nội dung các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đợt bắn đạn thật nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; yếu lĩnh động tác của bộ đội trong bắn đạn thật. Đây cũng dịp kiểm tra trình độ khai thác, điều khiển tàu và sử dụng súng, pháo đánh máy bay địch trong điều kiện ban ngày, tàu địch trong điều kiện ban ngày, ban đêm; kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu của các tàu.

Trên cơ sở đợt kiểm tra sẽ rút kinh nghiệm, bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện của đơn vị trong thời gian tới. Kết quả bắn 100% đạt khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Chiến hạm hải quân tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không- Ảnh 2.

Hỏa lực Tàu 263 (Lữ đoàn 175) tiêu diệt mục tiêu máy bay giả định trên không.

