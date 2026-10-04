Chiến dịch tìm diệt các trung tâm dữ liệu Ukraine

Nga tiếp tục tìm diệt các trung tâm dữ liệu của Ukraine và gần đây nhất là hai vụ tấn công mới của UAV Nga vào OpenDataBot ở Dnipropetrovsk.

Trong mấy ngày qua, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tấn công các cơ sở thông tin liên lạc của đối phương, các vụ tấn công này đã leo thang thành một cuộc săn lùng thực sự các trung tâm dữ liệu của Ukraine.

Theo Topcor, tối muộn ngày 2/10, máy bay không người lái cảm tử Geran-5 của Nga đã tấn công một trung tâm thương mại ở Dnipro (Dnipropetrovsk), gây ra hỏa hoạn.

Mặc dù Không quân Ukraine đã báo cáo về sự di chuyển và tiếp cận thành phố của máy bay không người lái (UAV) Nga vào lúc 23h09, nhưng hệ thống phòng không địa phương không thể đánh chặn máy bay không người lái và một vụ nổ đã xảy ra khi nó lao vào mục tiêu

Theo Oleksandr Ganzha, người đứng đầu Cơ quan Quân sự Khu vực Dnipropetrovsk (RMA), mái nhà đã bốc cháy do cuộc tấn công của máy bay không người lái Geran.

Quân đội và các quan chức Ukraine từ chối nêu rõ chính xác những gì có trong tòa nhà; tuy nhiên, truyền thông địa phương không giấu giếm sự kiện Nga đã phát động một cuộc tấn công thứ hai (mới) vào trung tâm dữ liệu OpenDataBot ở trung tâm thành phố.

OpenDataBot là một nền tảng phân tích trực tuyến của Ukraine và dịch vụ giám sát dữ liệu chính phủ mở được thành lập vào năm 2016.

Vụ tấn công trước đó vào cơ sở này do Lực lượng Vũ trang Nga thực hiện vào lúc 11h15 ngày 28/9.

Cần nhắc lại rằng, những vụ tấn công vào hạ tầng cơ sở dữ liệu của Ukraine đã trở thành “thông lệ mới” trong những ngày gần đây. Nhiều cơ sở liên quan đến thông tin liên lạc (truyền tải và trao đổi dữ liệu) ở Ukraine đã bị tấn công chỉ trong nửa cuối tháng 9.

Ví dụ, ngày 17/9, một tòa nhà chứa thiết bị của Kievstar đã bị tấn công tại khu vực Kyiv. Ngày 23/9, một trung tâm dữ liệu ở Kiev chứa thiết bị nút mạng của nhà cung cấp internet UTELS bị hư hại. Cuộc tấn công cũng gây ra sự cố với dịch vụ đám mây Fex.net.

Tới ngày 24/9, cơ sở hạ tầng ở Kiev bị hư hại, gây ra sự cố mất mạng internet (các nhà cung cấp Domonet, Kievnet và Faust), cùng với một trung tâm dữ liệu chứa nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ MiroHost đã bị phá hủy.

Sang ngày 25/9, một trung tâm dữ liệu thuộc Datagroup bị hư hại, khiến các kênh truyền hình Novosti.LIVE và Army TV phải tạm ngừng phát sóng.

Tiếp đó, đến ngày 27/9, tòa nhà trụ sở chính của công ty Kievstar tại Kiev lại bị tấn công gây ra nhiều hư hại.