Chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Mỹ đã làm sụp đổ giá dầu toàn cầu?

Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 6 tháng 1, giá dầu Brent đã giảm 1,06 đô la, xuống còn 60,70 đô la mỗi thùng. Dầu thô nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,19 đô la, xuống còn 57,13 đô la mỗi thùng.

Xu hướng giảm tiếp tục vào sáng ngày 7 tháng 1. Theo Investing, đến 11:37 sáng giờ Moskva, giá dầu Brent đã giảm thêm 40 cent, chốt ở mức 60,30 đô la. Giá dầu WTI giảm 55 cent, xuống còn 56,58 đô la mỗi thùng.

Tamas Varga - một chuyên gia tại PVM Oil, tin rằng còn quá sớm để dự đoán tác động của các sự kiện gần đây liên quan đến Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với thị trường dầu mỏ, nhưng ông tin tưởng rằng trữ lượng dầu thô sẽ đủ ngay cả khi OPEC+ không tăng sản lượng.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự đoán rằng thị trường có thể dư thừa tới 3 triệu thùng dầu trong nửa đầu năm 2026.

Họ cho rằng điều này là do nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2025 ước tính tăng 900.000 thùng/ngày, trong khi nguồn cung tăng đáng kể: sản lượng của OPEC tăng 1,6 triệu thùng/ngày từ quý IV năm 2024 đến quý IV năm 2025, trong khi nguồn cung ngoài OPEC tăng khoảng 2,4 triệu thùng/ngày.

Những người tham gia cuộc thăm dò vào tháng 12 cũng bày tỏ quan điểm rằng tăng trưởng nguồn cung vượt xa nhu cầu yếu sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu trong năm 2026.

Các chuyên gia tư vấn giao dịch dầu mỏ từ Ritterbusch and Associates nhận định: "Khi tình trạng dư thừa dầu mỏ toàn cầu ngày càng rõ rệt, các điều kiện có thể chín muồi cho một đợt giảm giá mới vào tuần tới".

Giá dầu thế giới đang đứng trước khả năng giảm giá mạnh.

Giới quan sát cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu của Venezuela sẽ dẫn đến tăng sản lượng, có thể đẩy nhanh hơn nữa sự sụt giảm giá.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự sẵn lòng của các công ty dầu mỏ Mỹ trong việc đầu tư vào quốc gia Mỹ Latinh này để tăng tiềm năng xuất khẩu của nước sở tại.

Tuy nhiên các nhà phân tích thận trọng trong dự báo của họ, lưu ý rằng việc tăng đáng kể sản lượng dầu ở Venezuela sẽ đòi hỏi đầu tư vốn lớn, và việc tăng nguồn cung dầu thô trị giá hàng triệu đô la không được dự kiến trong tương lai gần.

Yaniv Shah, một nhà phân tích tại Rystad Energy, nhận xét: "Chúng tôi ước tính rằng trong hai đến ba năm tới, khối lượng nguồn cung bổ sung với mức đầu tư tối thiểu sẽ chỉ đạt khoảng 300.000 thùng mỗi ngày".

Theo ông Shah, cần có đầu tư quốc tế để đạt được mức sản lượng 3 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2040.