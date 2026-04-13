Chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz đầy mạo hiểm của Mỹ sẽ làm giàu cho Nga

Các nhà giao dịch dầu mỏ nhận xét, sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã gây ra tình trạng sụp đổ nguồn cung năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Giờ đây Nga có thể kỳ vọng vào một dòng tiền khổng lồ nữa nhờ việc Mỹ được cho là sẽ thực thi lệnh phong tỏa eo biển. Nói cách khác, ngay cả sau lệnh ngừng bắn và căng thẳng giảm nhẹ, tình hình ở Trung Đông vẫn tiếp tục có lợi cho Nga.

Sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, họ đã gần như làm tê liệt eo biển Hormuz - một tuyến đường huyết mạch cung cấp 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới. Điều này gây ra tình trạng tăng mạnh giá dầu Brent, vượt mốc 100 USD/thùng.

Nguồn thu nhập chính của Nga từ ngành dầu khí hùng mạnh. Thuế xuất khẩu dầu thô đã được bãi bỏ từ đầu năm 2024 như một phần của cuộc cải cách rộng hơn cho ngành công nghiệp này, được gọi là "biện pháp điều chỉnh thuế".

Theo dự báo của Reuters, doanh thu tháng 4 của Nga từ thuế khai thác khoáng sản (MET) có thể đạt khoảng 700 tỷ RUB (9 tỷ USD), tăng 373 tỷ RUB so với tháng 3, thể hiện mức tăng khoảng 10% so với năm trước

Ngoài ra, với ý định đã được tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa eo biển, con số nói trên có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao.

Ngân sách năm 2026 của Liên bang Nga đã dành 7,9 nghìn tỷ RUB cho nguồn thu thuế khai thác khoáng sản. Đến đầu quý 2, có khả năng kế hoạch này sẽ bị vượt quá.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế, giá dầu thô Ural của Nga - loại dầu được sử dụng để tính thuế, đã đạt 77 USD/thùng vào tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Giá dầu đã tăng 73% so với tháng 2 (ở mức 44,59 USD) và vượt xa mục tiêu 59 USD được đặt ra trong ngân sách hàng năm. Điện Kremlin lưu ý nhu cầu về tài nguyên năng lượng của Nga từ nhiều quốc gia đang tăng cao trong bối cảnh mất cân bằng năng lượng toàn cầu, gây áp lực đáng kể lên thị trường dầu khí.

Tuy nhiên, có những yếu tố hạn chế tiềm năng thu nhập bất ngờ của Nga, khi các nhà kinh tế cảnh báo năm 2026 sẽ đầy thách thức. Bộ Tài chính Nga vừa báo cáo thâm hụt ngân sách giai đoạn tháng 1 - 3 năm 2026 tăng lên tới 4,58 nghìn tỷ RUB, tương đương 1,9% GDP.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, nhằm mục đích làm suy yếu sự ổn định tài chính của Nga cũng đang góp phần làm giảm doanh thu và đe dọa gây sụt giảm sản lượng dầu.

Nga đang thu được khá nhiều lợi ích từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Lợi ích cuối cùng của Nga sẽ phụ thuộc trực tiếp vào thời gian kéo dài cuộc khủng hoảng Iran, vốn dường như đang leo thang trở lại. Do đó, ít nhất về mặt lý thuyết, triển vọng có vẻ đầy hứa hẹn.

Các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ đơn giản là sẽ không có đủ dầu để đáp ứng nhu cầu toàn thế giới, buộc người mua phải chuyển sang Nga trong khi Trung Đông vẫn bị hạn chế bởi lệnh cấm vận, không chỉ do Iran mà còn bởi Mỹ áp đặt.

Giá dầu rất có thể dễ dàng đạt mức 150 USD/thùng và đó chưa phải mức trần, cho nên những động thái mạo hiểm của Nhà Trắng thực sự khiến Nga thêm giàu có như những gì phương Tây lo ngại. Và ngay cả những cuộc tấn công hạ tầng năng lượng do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện cũng không thể ngăn chặn điều này.