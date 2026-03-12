Chiến dịch không tưởng "giải cứu" nam ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm vì hẹn hò

Vào ngày 10/3, công ty quản lý BELIFT LAB (thuộc HYBE Labels) bất ngờ thông báo nam idol Heeseung sẽ rời nhóm ENHYPEN sau 6 năm gắn bó. Lý do là bởi Heeseung có một tầm nhìn âm nhạc riêng biệt với nhóm, và đôi bên quyết định "cho nhau lối đi riêng". ENHYPEN sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên, còn Heeseung sẽ là nghệ sĩ solo dưới trướng BELIFT LAB.

Người hâm mộ đã phản ứng với sự bàng hoàng, nhiều người lên kế hoạch biểu tình và cố gắng gây áp lực buộc công ty phải đưa Heeseung trở lại với ENHYPEN. Đồng thời, nhiều người đặt câu hỏi liệu có thần tượng nào được thêm lại vào đội hình nhóm sau khi rời đi hay không.

Đã có một số trường hợp idol rời nhóm rồi quay trở lại, nhưng trường hợp của Joon Park (g.o.d) đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến. Vào năm 1999, g.o.d ra mắt với đội hình 5 người dưới trướng SidusHQ, có sự hỗ trợ của JYP Entertainment và "ông trùm" Park Jin Young.

Đến năm 2001, nhóm gặp phải biến cố lớn đến mức suýt tan rã. Khi đó, g.o.d đang rất được yêu thích và "hẹn hò" là điều cấm kỵ ở Kpop. Tuy nhiên, thành viên lớn tuổi nhất Joon Park đã bị phát hiện hẹn hò với nữ diễn viên Kim Go Eun. Công ty SidusHQ lập tức loại anh ra khỏi nhóm vào tháng 9 năm đó. Quyết định này được đưa ra vô cùng gấp rút, các thành viên g.o.d thậm chí còn không được thông báo trước.

Joon Park tổ chức một cuộc họp báo, tại đó anh đã rơi nước mắt bày tỏ cảm xúc của mình về cách đối xử của công ty quản lý. Lúc này, người hâm mộ lập tức lên chiến dịch "giải cứu", đưa nam idol trở lại với nhóm. 1 lượng lớn fan rút khỏi Fanclub chính thức, công khai lên án cách đối xử của công ty quản lý với Joon Park, trả lại đĩa nhạc, đồ lưu niệm và đe dọa tẩy chay các buổi concert.

Các thành viên khác của g.o.d cũng tổ chức 1 cuộc họp báo mà không thông qua công ty. Tại đó, họ tuyên bố không đồng tình với việc Joon Park bị loại khỏi nhóm. Những hành động gây áp lực từ phía fan và các thành viên g.o.d cuối cùng đã có kết quả. Đến tháng 11/2011, Joon Park được trở lại, tiếp tục hoạt động với nhóm sau 2 tháng đầy sóng gió. g.o.d tiếp tục hoạt động với đội hình đầy đủ 5 thành viên cho đến khi gián đoạn vào năm 2006 vì hết hạn hợp đồng.

Joon Park là 1 trường hợp vô cùng hiếm có ở Kpop. Sinh năm 1969 tại Seoul, Joon Park trải qua phần lớn tuổi thơ và niên thiếu tại Mỹ. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê âm nhạc và khát vọng hoạt động nghệ thuật tại quê hương đã thôi thúc anh trở về Hàn Quốc. Định mệnh đã đưa anh trở thành thành viên đầu tiên và sau đó là "linh hồn" dẫn dắt g.o.d - nhóm nhạc dưới trướng JYP Entertainment. Nam idol ra mắt năm 1999, khi vừa tròn 30 tuổi - độ tuổi mà nhiều idol khác đã... về hưu!

g.o.d nhanh chóng nhóm nhạc nam đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và chiếm trọn trái tim người hâm mộ thập niên đầu 2000. g.o.d được mệnh danh là "nhóm nhạc quốc dân", xô đổ hàng loạt kỷ lục của làng nhạc Hàn Quốc.

Joon Park chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để đạt được thành công trong lĩnh vực giải trí. Với vai trò trưởng nhóm và rapper chính, Joon Park đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng nên bản sắc âm nhạc đặc trưng của g.o.d. Giọng rap trầm khàn, đầy nội lực của anh đã trở thành một dấu ấn không thể lẫn vào đâu được trong những bản hit kinh điển như To Mother, Lies, Road, One Candle... Sức mạnh trên sân khấu và sự kết nối chân thành với khán giả đã giúp g.o.d trở thành một trong những nhóm nhạc nam vĩ đại nhất của Kpop.

Sau giai đoạn đỉnh cao, khi các thành viên g.o.d tập trung vào các hoạt động cá nhân, Joon Park cũng tìm kiếm những thử thách mới trong lĩnh vực diễn xuất và giải trí. Anh xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng với hình tượng "gã ngốc" trên các chương trình tạp kỹ như Rustically: In Secret Island, Gear Gods ... và điều hành kênh YouTube riêng Wassup Man. Sự đối lập giữa vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ và tính cách hài hước, đôi khi ngô nghê của anh đã tạo nên một "phản ứng hóa học" thú vị với khán giả, mang đến những tràng cười sảng khoái và một hình ảnh gần gũi, chân thật.

Năm 2014 đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của g.o.d, và Joon Park vẫn vững vàng ở vị trí thủ lĩnh. Sự tái hợp này không chỉ thỏa mãn sự mong mỏi của người hâm mộ mà còn chứng minh sức sống mãnh liệt và tầm ảnh hưởng bền vững của g.o.d trong bối cảnh Kpop không ngừng đổi mới. Những sản phẩm âm nhạc chất lượng và những buổi hòa nhạc cháy vé đã khẳng định vị thế không thể thay thế của họ. Vào năm 2024, những "ông chú" U50, U60 này đã tổ chức thành công 3 đêm concert Chapter 0 , thu hút đến 40.000 người tham dự - con số mà nhiều idol trẻ còn phải mơ ước.

Đời tư của Joon Park cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Cuộc hôn nhân hạnh phúc với một tiếp viên hàng không vào năm 2015 và sự ra đời của cô con gái nhỏ đã mang đến một hình ảnh ấm áp và đời thường hơn cho nam rapper. Những khoảnh khắc giản dị bên gia đình thường xuyên được Joon Park chia sẻ, cho thấy một người đàn ông trưởng thành, yêu thương và trân trọng những giá trị gia đình.

