Chiến dịch đặc biệt ngoài khơi Việt Nam: Quyết giữ dòng "vàng đen"

Đây là một trong những hợp đồng đầu tiên thuộc nhóm các hạng mục cần thời gian chuẩn bị và huy động dài.

Thông tin từ Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), trực thuộc PETROVIETNAM, vừa ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan TAD phục vụ chiến dịch khoan đan dày tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh thuộc Lô 05-2 và Lô 05-3, với Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).



Đây là một trong những hợp đồng đầu tiên thuộc nhóm các hạng mục cần thời gian chuẩn bị và huy động dài, tạo cơ sở để BIENDONG POC triển khai công tác chuẩn bị cho chiến dịch khoan dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2028.

Theo kế hoạch phát triển mỏ điều chỉnh, chiến dịch khoan đan dày bao gồm 2 giếng tại mỏ Hải Thạch. Do đặc điểm địa chất mỏ áp suất cao, nhiệt độ cao (HPHT), giàn khoan được huy động phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt. Đặc biệt, giàn khoan tiếp trợ bán chìm (Tender-Assisted Drilling - TAD) là nguồn lực chuyên biệt, có số lượng hạn chế trong khi nhu cầu tại khu vực Đông Nam Á dự kiến tăng mạnh giai đoạn 2027 - 2028.

Việc đẩy sớm quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng không chỉ bảo đảm tiến độ dự án mà còn giúp BIENDONG POC giữ được nguồn lực giàn khoan phù hợp, giảm thiểu rủi ro khan hiếm giàn và chậm tiến độ khi thị trường trở nên cạnh tranh hơn.

Lãnh đạo BIENDONG POC cho biết, sau hơn 13 năm vận hành an toàn, hiệu quả tại Lô 05-2 và Lô 05-3 kể từ khi đón dòng khí thương mại đầu tiên vào năm 2013, sản lượng khai thác tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên. Trong bối cảnh đó, chiến dịch khoan đan dày bổ sung 2 giếng mới có vai trò then chốt nhằm gia tăng sản lượng, duy trì hiệu quả khai thác tại Lô 05-2 và Lô 05-3.

Với BIENDONG POC, chiến dịch khoan đan dày mở ra một giai đoạn phát triển mới của cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, khi trọng tâm chuyển sang tối ưu khai thác và nâng cao giá trị tài nguyên trong giai đoạn suy giảm tự nhiên. Thành công của chiến dịch sẽ góp phần khẳng định năng lực của BIENDONG POC trong quản lý, điều hành và phát triển các mỏ khí có điều kiện địa chất đặc biệt phức tạp, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của cụm mỏ trong việc bảo đảm nguồn cung khí cho khu vực phía Nam.

Trước đó, công ty đã thành công trong chiến dịch khoan 16 giếng trước đây với thành tích không xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero LTI) và hiệu suất vận hành giàn khoan cao.

Hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh nằm trong 2 lô dầu khí 05-2 và 05-3 thuộc bể Nam Côn Sơn trên thềm lục địa Việt Nam. Bể Nam Côn Sơn là khu vực có giếng khoan đầu tiên ngoài khơi Việt Nam từ năm 1974. Đây là cụm mỏ ngoài khơi xa nhất, công trình trên biển lớn nhất do Việt Nam trực tiếp thực hiện.

Ngày 24/7/2013, dòng khí từ giàn Mộc Tinh bắt đầu chảy về Hải Thạch. Đến ngày 7/8/2013, giàn Hải Thạch đón dòng khí đầu tiên (First Gas), chính thức tạo ra những sản phẩm dầu khí của Dự án Biển Đông 01, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam.

Sau 10 năm khai thác thương mại, tính đến tháng 9/2023, cụm mỏ khí Hải Thạch - Mộc Tinh đã mang về doanh thu lũy kế trên 4,8 tỷ USD (với tổng chi phí đầu tư khoảng 3,7 tỷ USD) và nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,3 tỷ USD.