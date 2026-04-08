Chiến đấu cơ Nga tìm diệt Patriot Ukraine tại Kherson

Theo các nguồn phân tích của Nga, việc gia tăng các cuộc tấn công của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) nhằm vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine trong và xung quanh thành phố Kherson gần đây đã buộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine phải triển khai hệ thống phòng không Patriot trong khu vực.

Bài viết trên tờ “Người đưa tin” (Reporter) thông báo, hôm 6/4, một hệ thống phòng không Patriot đã cố gắng bắn hạ không thành công một máy bay ném bom tiền tuyến Sukhoi Su-34 ở gần làng Chaplinki.

Sau nỗ lực thất bại, chiếc Su-34 Nga quay trở lại căn cứ không quân và chỉ vài phút sau, một chiếc Su-34 thứ hai dưới sự hộ tống của một máy bay chiến đấu Su-35, bay theo một lộ trình khác, đã thả 3 quả bom lượn xuống các vị trí của lực lượng Ukraine ở Kherson.

Các nhà phân tích của Nga cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine dường như đã triển khai một hoặc nhiều hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ thành phố Kherson.

Trong quá khứ, một trong những đợt triển khai Patriot cơ động như vậy của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thành công, nhưng ở thời điểm hiện nay, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã cảnh giác hơn. Họ triển khai theo dõi và phá hủy những hệ thống phòng không đắt tiền và khan hiếm này.

Reporter nhắc lại, Ukraine hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng không chỉ các hệ thống phòng không Patriot, mà còn cả tên lửa đánh chặn dành cho chúng.

Giới quan chức Ukraine nhấn mạnh, do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang leo thang căng thẳng, các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã chuyển hướng sang Trung Đông, nên khả năng nhận được thêm các phương tiện phòng không từ Mỹ và các đồng minh là cực kỳ thấp.

Do đó, việc Ukraine mạo hiểm các phương tiện phòng không khan hiếm của mình bằng cách chuyển chúng từ khu vực Kiev đến Kherson có thể cho thấy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine lo ngại về một chiến dịch lớn của Lực lượng Vũ trang Nga trong khu vực, đi kèm với các cuộc ném bom quy mô lớn.

Thế nhưng đây cũng là “cơ hội lớn” cho VKS Nga triển khai “chiến dịch tìm diệt” những hệ thống phòng không tối tân cuối cùng mà Mỹ đã chuyển giao, đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng không của Ukraine.