Chiến đấu cơ “huyền thoại” nặng nhất thế giới được chuyển giao cho không quân Nga

Huyền thoại Su-34

Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Nga vừa bàn giao một lô tiêm kích-bom Su-34M mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong bối cảnh sản lượng tiếp tục tăng vọt, đưa tốc độ bàn giao lên mức chưa từng có.

Su-34 là dòng máy bay được mua sắm với số lượng lớn hơn bất kỳ loại tiêm kích nào khác kể từ khi Liên Xô tan rã. Đây là một biến thể của tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27 Flanker, được thiết kế với tầm bay xa hơn đáng kể, khả năng mang vũ khí lớn hơn và có trọng lượng nặng hơn khoảng 50%.

Loại máy bay này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ nỗ lực chiến sự đang diễn ra tại Ukraine. Nhiều hình ảnh đã ghi lại cảnh các máy bay Su-34 thực hiện những cuộc oanh tạc dữ dội vào lực lượng của Ukraine và đồng minh phương Tây, sử dụng cả bom lượn FAB-3000 nặng 3.000 kg, bom với đầu đạn nhiệt áp, và nhiều loại tên lửa không đối đất khác.

Su-34 cũng là một trụ cột quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga, có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu và phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trong một thông báo về đợt bàn giao, tập đoàn vũ khí nhà nước Rostec cho biết các máy bay đã hoàn thành xuất sắc mọi bài kiểm tra cần thiết trên mặt đất và trên không, đồng thời việc sản xuất các chiếc tiếp theo vẫn đang diễn ra đúng tiến độ. Rostec cho biết thêm:

“Máy bay ném bom đa năng Su-34 từ lâu đã trở thành một huyền thoại. Dòng máy bay này là sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao, kho vũ khí đa dạng và năng lực hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện. Trong quá trình tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, nó đã khẳng định vị thế là loại tốt nhất trong cùng phân khúc và vẫn là một trong những nhân tố chủ chốt của lực lượng hàng không chiến đấu Nga. Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu rất lớn của lực lượng vũ trang đối với loại máy bay này. Các nhà máy của chúng tôi không hề giảm tốc độ sản xuất Su-34 và thường xuyên bàn giao máy bay mới cho khách hàng, góp phần củng cố năng lực quốc phòng của đất nước. Các đợt giao hàng tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trước cuối năm nay.”

Máy bay đa năng

Phát biểu thêm về đợt bàn giao, một phi công Su-34 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhấn mạnh tính linh hoạt của máy bay và những bài kiểm tra thực chiến khốc liệt mà nó đã trải qua: “Máy bay này cho phép chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên toàn bộ dải tốc độ. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nó đã chứng tỏ được năng lực của mình một cách xuất sắc nhất. Chúng tôi có thể sử dụng cả vũ khí hàng không có điều khiển và không điều khiển.”

Sản lượng Su-34 đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2022, ước tính đạt 30 chiếc mỗi năm. Các máy bay Su-34 được sản xuất từ năm 2020 đều được chế tạo theo tiêu chuẩn Su-34M, với năng lực không đối không và trinh sát vượt trội đáng kể bên cạnh hiệu suất tấn công được nâng cao. Vào tháng 7 năm 2025, thông tin được tiết lộ cho biết ba biến thể của hệ thống pod trinh sát đa năng Sych cho phép máy bay thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực mà vẫn được trang bị đầy đủ vũ khí cho các nhiệm vụ tấn công.

Dự kiến, phi đội Su-34 sẽ đạt hơn 300 chiếc vào giữa những năm 2030, mặc dù loại máy bay này có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh về kinh phí khi tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57M1 được đưa vào sản xuất quy mô lớn hơn, và khi máy bay ném bom PAK DA vốn bị trì hoãn nhiều lần bắt đầu đi vào hoạt động vào cuối thập kỷ này. Khả năng phi đội Su-34 đạt đến con số hơn 400 chiếc vẫn rất đáng kể.

Hiện tại, việc sản xuất Su-34 đang được tiến hành nhằm thay thế các máy bay cường kích Su-24M cũ hơn và trang bị cho các trung đoàn mới của Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

Mẫu tiêm kích này cũng đã được xác nhận sẽ được bàn giao cho Algeria, quốc gia dự kiến mua gần 40 chiếc để thay thế phi đội Su-24M của mình. Các hợp đồng xuất khẩu khác cũng được kỳ vọng, với Triều Tiên được xem là một ứng cử viên tiềm năng hàng đầu, giúp nước này có thể loại biên phi đội máy bay ném bom H-5 đã lỗi thời.