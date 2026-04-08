Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt sắc của 5 “quốc bảo” xứ Phù Tang thời kỳ Showa

Trong dòng chảy điện ảnh Nhật Bản, có những gương mặt không chỉ được nhớ đến vì nhan sắc, mà còn vì chính họ đã góp phần định hình chuẩn mực cái đẹp cho cả một thời đại. Những nữ diễn viên thuộc thế hệ Showa ( 1926–1989; là giai đoạn vàng của điện ảnh Nhật Bản, gắn với phong cách thẩm mỹ tinh tế, tiết chế và giàu chiều sâu nội tâm).

Dưới đây chính là những “nền móng” ấy.

1. Setsuko Hara

Setsuko Hara là nàng thơ của đạo diễn Yasujirō Ozu, ghi dấu với các tác phẩm như Tokyo Story. Bà đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Nhật truyền thống: hiền hòa, nhẫn nại và sâu sắc. Điều đặc biệt là sau khi giải nghệ, bà sống ẩn dật hoàn toàn, khiến hình ảnh của mình càng trở nên huyền thoại.

"Vẻ đẹp đồng trinh bất diệt" của cố diễn viên Setsuko Hara trong thời kỳ đỉnh cao của điện ảnh Nhật Bản.

2. Hideko Takamine

Bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ, Hideko Takamine nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt hàng đầu của điện ảnh Nhật. Bà nổi bật qua các phim như Floating Clouds, thường vào vai người phụ nữ chịu nhiều giằng xé nội tâm, mang vẻ đẹp vừa mềm mại vừa kiên cường.

3. Kishi Keiko

Kishi Keiko không chỉ thành công tại Nhật mà còn vươn ra quốc tế khi hợp tác với điện ảnh Pháp. Bà kết hôn với đạo diễn Yves Ciampi và trở thành biểu tượng của phụ nữ hiện đại, độc lập, vừa có trí tuệ vừa có nhan sắc.

4. Wakao Ayako

Wakao Ayako là “nàng thơ” của đạo diễn Kon Ichikawa. Bà xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Burmese Harp, với phong cách diễn xuất tinh tế, kín đáo nhưng đầy ám ảnh.

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, Wakao Ayako là một trong những nữ diễn viên sáng giá của Nhật Bản trong thập niên 60–70.

5. Iwashita Shima

Iwashita Shima ghi dấu trong nhiều bộ phim của đạo diễn Masaki Kobayashi và các tác phẩm lịch sử. Bà thường hóa thân thành những người phụ nữ kiêu hãnh, nội tâm phức tạp, mang vẻ đẹp quý phái và điềm tĩnh.

Ngày nay, khi tiêu chuẩn cái đẹp ngày càng đa dạng, những gương mặt này vẫn giữ nguyên sức hút. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của các nữ diễn viên đều mang theo chiều sâu cảm xúc, khiến nhan sắc không chỉ để ngắm mà còn để cảm nhận.