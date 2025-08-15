HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp loài chim ‘sách Đỏ’ được nhân nuôi, bảo tồn ở Vườn Quốc gia Bạch Mã

Ngọc Văn |

Từ năm 2022, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) đã nhân giống thành công 20 cá thể gà lôi trắng - loài chim quý hiếm nằm trong Sách Đỏ. Hiện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn đang chăm sóc 14 cá thể gà lôi trắng trong tình trạng khỏe mạnh, chuẩn bị cho mục đích tái thả nhằm phục hồi quần thể ngoài tự nhiên.

Tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế), công tác cứu hộ, chăm sóc﻿, phục hồi và nhân giống gà lôi trắng được thực hiện bài bản, khoa học từ nhiều năm nay. Ảnh: VQGBM

Trung tâm thành lập năm 2015, với nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học﻿, nghiên cứu sinh học - sinh sản, bảo tồn nguồn gen quý, đồng thời thực hiện các chương trình cải thiện sinh kế cho cộng đồng vùng đệm. Gà lôi trắng là đối tượng được bảo tồn của Trung tâm. Ảnh: VQGBM

Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm đã nhân giống thành công 20 cá thể gà lôi trắng và 4 cá thể công má vàng. Một phần nguồn giống﻿ được tiếp nhận từ Vườn Quốc gia Cúc Phương nhằm đa dạng hóa nguồn gen. Ảnh: VQGBM

Hiện tại, Trung tâm đang nuôi 14 cá thể﻿ gà lôi trắng và 2 cá thể chim công má vàng. Ảnh: VQGBM

Một cá thể gà lôi trống trưởng thành có bộ lông màu trắng được nhân nuôi ở Vườn Quốc gia Bạch Mã﻿. Ảnh: VQGBM

Ông Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, cho biết, khoảng 2 năm tới, một số cá thể gà lôi trắng khỏe mạnh sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên﻿, hướng tới phục hồi quần thể loài tại khu vực Bạch Mã. Vườn sẽ hợp tác với Thảo Cầm Viên TP HCM để trao đổi giống, tránh tình trạng cận huyết và tạo đàn sinh sản ổn định. Ảnh: VQGBM

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm và cán bộ bảo tồn của Vườn luôn tăng cường tuần tra, tháo dỡ bẫy, tiếp nhận và cứu hộ﻿ cá thể bị thu giữ; đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế, chính quyền và cơ quan chức năng để triển khai hoạt động nhân giống, bảo tồn, tái thả. Trong ảnh là gà lôi trắng sống trong môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: VQGBM

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc họ trĩ, bộ gà, từng nằm trong nhóm IB - động vật rừng nguy cấp,﻿ quý, hiếm, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Theo Phụ lục 1 Thông tư 27/2025 của Bộ NN&PTNT, có hiệu lực từ 1/7/2025, loài này được chuyển sang nhóm IIB - hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Trong ảnh là gà lôi trắng sống trong môi trường hoang dã tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: VQGBM

Sách Đỏ Việt Nam xếp gà lôi trắng vào phân hạng sẽ nguy cấp﻿ (Vulnerable, VU). Chúng có vùng phân bố rộng nhưng số lượng cá thể trưởng thành ở mỗi tiểu quần thể ước tính dưới 1.000, tổng quần thể dưới 10.000 cá thể, nguyên nhân chính là mất sinh cảnh sống và bị săn bắt. Trong ảnh là gà lôi trắng sống trong môi trường hoang dã tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: VQGBM

Gà lôi trắng thường xuất hiện ở vùng núi cao từ 500m trở lên. Ngoài tự nhiên, mỗi đàn chỉ khoảng 3- 5 cá thể, sinh trưởng chậm và chịu nhiều mối đe dọa từ các loài săn mồi như chồn, cầy vòi hương, khỉ mặt đỏ. Khi còn non, gà trống và mái đều khoác bộ lông nâu xen lẫn đen hoặc xám; gà mái sẽ giữ nguyên sắc lông này khi trưởng thành, còn gà trống đến tuổi thành niên mới thay lông trắng đặc trưng. Trong ảnh là gà lôi trắng sống trong môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: VQGBM

