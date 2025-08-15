Chiêm ngưỡng vẻ đẹp loài chim ‘sách Đỏ’ được nhân nuôi, bảo tồn ở Vườn Quốc gia Bạch Mã

Gà lôi trắng thường xuất hiện ở vùng núi cao từ 500m trở lên. Ngoài tự nhiên, mỗi đàn chỉ khoảng 3- 5 cá thể, sinh trưởng chậm và chịu nhiều mối đe dọa từ các loài săn mồi như chồn, cầy vòi hương, khỉ mặt đỏ. Khi còn non, gà trống và mái đều khoác bộ lông nâu xen lẫn đen hoặc xám; gà mái sẽ giữ nguyên sắc lông này khi trưởng thành, còn gà trống đến tuổi thành niên mới thay lông trắng đặc trưng. Trong ảnh là gà lôi trắng sống trong môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: VQGBM