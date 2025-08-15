Chiêm ngưỡng vẻ đẹp loài chim ‘sách Đỏ’ được nhân nuôi, bảo tồn ở Vườn Quốc gia Bạch Mã
Từ năm 2022, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) đã nhân giống thành công 20 cá thể gà lôi trắng - loài chim quý hiếm nằm trong Sách Đỏ. Hiện Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn đang chăm sóc 14 cá thể gà lôi trắng trong tình trạng khỏe mạnh, chuẩn bị cho mục đích tái thả nhằm phục hồi quần thể ngoài tự nhiên.
