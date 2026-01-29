Chiêm ngưỡng tượng ngựa đúc từ gần 17 cây bạc, giá gần trăm triệu đồng Minh Đức | 29/01/2026 10:33 Báo lỗi cho Soha Hàng năm, mỗi dịp Tết đến, các món quà tặng hình linh vật, con giáp lại hút khách, mang ý nghĩa rước tài lộc, may mắn vào nhà trong năm mới. Video: Chiêm ngưỡng tượng ngựa đúc gần 17 cây bạc, giá cả trăm triệu đồng. Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, nhiều cơ sở chế tác đã tung ra thị trường các mẫu tượng ngựa, được nhiều khách săn đón. Đáng chú ý, một cửa hàng trên phố Ô Chợ Dừa (Hà Nội) giới thiệu một sản phẩm khác đặc biệt, đó là tượng ngựa được đúc bằng bạc nguyên khối. Theo anh Huy, chủ cửa hàng, tượng ngựa đúc bạc “Bạch ngân tuấn mã” là tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo, biểu trưng cho sự sang trọng và may mắn trong dịp năm mới. Sản phẩm làm từ bạc nguyên chất, phù hợp làm quà biếu, quà Tết cao cấp, thể hiện gu thẩm mỹ của người mua. Anh Huy chia sẻ, khó nhất của sản phẩm nằm ở khâu thiết kế, phác thảo, để làm nên thần thái của con giáp của năm. Tổng thời gian hoàn thiện một tác phẩm kéo dài khoảng 4 tháng, trong đó công đoạn đúc bạc đòi hỏi kỹ thuật cao và phức tạp hơn so với đúc đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá vàng và bạc biến động mạnh, giá trị các mẫu tượng cũng tăng theo. Hiện tượng ngựa đúc bạc “Bạch ngân tuấn mã” có giá 88 triệu đồng, với trọng lượng gần 17 cây bạc. Không chỉ mua làm quà tặng, quà biếu dịp Tết, khách hàng cũng có thể mua tượng ngựa đúc bạc này với mục đích tích sản. Dịp Tết năm nay, cửa hàng của anh Huy còn ra mắt sản phẩm “Song mã phi thiên”, tượng ngựa đúc đồng mạ vàng cao 44 cm, với mức giá 80 triệu đồng. Bên cạnh các dòng sản phẩm cao cấp, cửa hàng còn giới thiệu nhiều mẫu tượng ngựa mạ vàng như ngựa vờn mây với giá khoảng 5 triệu đồng/sản phẩm, hay tượng thiên lý mã có mức giá dao động 4 - 8 triệu đồng/sản phẩm. Tượng ngựa vàng thịnh vượng cao 12 cm có giá 4 triệu đồng, còn phiên bản cao 32 cm được chào bán với mức giá 25 triệu đồng. Anh Huy cho biết, các mẫu tượng ngựa năm nay được nhiều khách hàng là doanh nghiệp đặt mua sớm, mỗi đơn hàng từ 10 - 20 tượng. Tranh phong thủy con giáp mạ vàng với nhiều kiểu cách có giá từ 6 - 25 triệu đồng. Các tượng linh vật con giáp khác có giá từ 4 - 30 triệu đồng/sản phẩm. Bộ tượng linh vật 12 con giáp mạ vàng 24K, có giá 48 triệu đồng, cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Tags Tết linh vật ngựa Theo vtcnews.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/chiem-nguong-tuong-ngua-duc-tu-gan-17-cay-bac-gia-gan-tram-trieu-dong-ar999695.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha