Chiêm ngưỡng thánh đường hơn 100 năm tuổi với kiến trúc độc đáo ở TP.HCM

Theo tìm hiểu, nhà thờ do ông Denis Lê Phát An - cậu ruột của Nam Phương hoàng hậu đứng ra xây dựng vào năm 1921, trên nền xứ đạo có từ năm 1861. Thời điểm đó, khu vực này còn là vùng ngoại thành, giáo dân thưa thớt, điều kiện khó khăn nên nhà thờ ban đầu khá đơn sơ. Chính vì vậy, ông Lê Phát An đã bỏ kinh phí lớn để dựng nên một công trình khang trang hơn.