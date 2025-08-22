Chiêm ngưỡng quá trình vận chuyển “chim sắt” ngay tại Hà Nội tới tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á

Một video được chia sẻ ngày 18/8 đã tiết lộ chiếc máy bay Airbus A320 được thực hiện một "hành trình" đặc biệt từ Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Không (AESC) đến địa điểm Triển lãm "80 năm – Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc".

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Với quy mô hơn 304.000 m2 diện tích trưng bày trong nhà và 200.000 m2 ngoài trời, Trung tâm được định vị trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Điều đặc biệt là quá trình vận chuyển không phải trên không mà là bằng đường bộ. Toàn bộ nhiệm vụ vận chuyển và lắp ráp, đòi hỏi sự phối hợp và kỹ thuật chính xác, đã hé lộ những nỗ lực phi thường phía sau hậu trường.

Chuyến đi trong đêm

Hành trình của chiếc "chim sắt" khổng lồ bắt đầu vào ban đêm. Để tránh làm gián đoạn giao thông, toàn bộ thân máy bay được tháo rời và đặt trên một chiếc xe tải chuyên dụng ngoại cỡ. Đoàn xe từ từ di chuyển qua các con đường và cao tốc trong thành phố, được hộ tống chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

Hành trình vận chuyển "Chim sắt A320" từ AESC đến Triển lãm

Khi đến nơi, thử thách tiếp theo là lắp ráp lại "bộ xương" khổng lồ này. Với sự hỗ trợ của các loại máy móc hạng nặng như cần cẩu và xe nâng, đội ngũ kỹ thuật viên đã tỉ mỉ gắn lại từng bộ phận, từ cánh cho đến các chi tiết nhỏ nhất. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn cả sự chính xác tuyệt đối, biến một đống kim loại rời rạc trở thành một chiếc máy bay hoàn chỉnh, sẵn sàng tỏa sáng tại triển lãm.

Airbus A320 - Biểu tượng của công nghệ hàng không

Không chỉ là một "người mẫu" tại triển lãm, Airbus A320 còn đại diện cho một bước tiến quan trọng của ngành hàng không thế giới. Đây là dòng máy bay chở khách đầu tiên được trang bị hệ thống điều khiển số toàn diện, hay còn gọi là fly-by-wire. Công nghệ này thay thế các cơ cấu điều khiển cơ học truyền thống bằng tín hiệu điện tử, giúp phi công điều khiển máy bay mượt mà và chính xác hơn, đồng thời giảm đáng kể trọng lượng.

A320 cũng nổi bật với các thông số kỹ thuật ấn tượng. Máy bay có chiều dài khoảng 37,57 mét, sải cánh 35,8 mét và tốc độ bay tối đa có thể đạt 905 km/h. Động cơ mạnh mẽ, thường là CFM56-5 hoặc IAE V2500, cung cấp lực đẩy lớn, giúp A320 có tầm bay tối đa khoảng 5.400 km. Các phiên bản cải tiến như A320neo (new engine option) thậm chí còn tiết kiệm nhiên liệu hơn 15-20% và giảm tiếng ồn nhờ động cơ thế hệ mới.

Ngoài ra, cabin của A320 được thiết kế rộng rãi hơn so với đối thủ, mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách. Một số phiên bản còn được trang bị các tính năng hiện đại như cổng sạc USB, màn hình giải trí cá nhân và đèn LED cabin.