Chiêm ngưỡng Mercedes-Maybach S680 bản giới hạn 50 chiếc

Hãng xe Đức mới đây đã giới thiệu phiên bản đặc biệt V12 Edition của dòng sedan siêu sang Mercedes-Maybach S-Class. Mẫu xe này được chế tạo lấy cảm hứng từ dòng Maybach Zeppelin cổ điển, vốn nổi tiếng với khối động cơ V12 Zeppelin từ những năm 1930.

Được phát triển từ mẫu Mercedes-Maybach S680, phiên bản V12 Edition nổi bật với lớp sơn hai tông màu kim loại gồm xanh Olive và đen Obsidian Black, ngăn cách bởi đường chỉ thân xe màu bạc tinh xảo.

Mercedes cho biết chỉ riêng công đoạn sơn đã mất tới 10 ngày làm việc, gấp đôi thời gian hoàn thiện lớp sơn hai màu thông thường của các mẫu Maybach tiêu chuẩn.

Đi kèm là bộ mâm nguyên khối màu xanh Olive và huy hiệu đặc biệt trên cột C với logo Maybach mạ crôm cùng số huy hiệu “12” mạ vàng. Chi tiết này như một sự tôn vinh dành cho biểu tượng trang trí mui xe huyền thoại của Maybach Zeppelin DS 8.

Huy hiệu làm bằng vàng 24 carat còn được trang trí bằng kim cương chạm khắc tinh xảo, kèm chi tiết khảm vàng 24 carat họa tiết hình chữ V.

Khoang nội thất của chiếc sedan siêu sang được hoàn thiện với da Nappa màu nâu Saddle Brown kết hợp ốp gỗ óc chó Burr Walnut bóng cao cấp. Họa tiết quả trám xuất hiện ở ghế và trần xe, trong khi tựa đầu có huy hiệu V12 Edition.

Ở hàng ghế sau, bệ tỳ tay trung tâm còn được trang trí với 12 vòng tròn mạ vàng và logo Maybach 12, được hoàn thiện trong 7 ngày chế tác thủ công.

Mỗi chiếc Mercedes-Maybach S680 V12 Edition đều đi một kèm bộ ly champagne mạ bạc, hộp chìa khóa bọc da thủ công, móc khóa logo Maybach và thảm khoang hành lý viền da nâu đồng bộ với nội thất.

Về tiện nghi, xe sở hữu cửa sau đóng mở điện, lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng hàng ghế sau, hệ thống lái bánh sau, hệ thống treo khí nén thích ứng AirMatic, 5 màn hình cùng nhiều trang bị cao cấp khác.

Đúng như tên gọi, chiếc Maybach S-Class V12 Edition sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6.0L, cho công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm.

Động cơ kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, chiếc sedan nặng hơn 2,3 tấn có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Mercedes cho biết chỉ sản xuất đúng 50 chiếc V12 Edition, bắt đầu bàn giao từ mùa thu năm nay và phân phối tại một số thị trường chọn lọc. Giá bán chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ vượt xa mức vốn đã cao của Maybach S-Class tiêu chuẩn.

Tại Việt Nam, mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S680 được bán chính hãng với giá từ 15,99 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng xe Đức còn có phiên bản Maybach S450 giá 8,199 tỷ đồng, đổi lại lược bỏ một số trang bị và sử dụng động cơ dung tích 3.0L.