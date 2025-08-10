Chiêm ngưỡng ‘hổ mang chúa’ Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

Sau mỗi chuyến bay luyện tập, các máy bay sẽ lần lượt hạ cánh quay lại nhà chứa để kiểm tra và bảo dưỡng chuẩn bị cho những buổi huấn luyện tiếp theo. Nhiệm vụ A80 lần này được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.