Chiêm ngưỡng ‘hổ mang chúa’ Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

Tại sân bay quân sự Kép (Bắc Ninh), các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG đang tích cực hợp luyện với cường độ cao nhất, sẵn sàng cho màn bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hai chiếc Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam rời đường băng cất cánh lên bầu trời. Được trang bị hai động cơ phản lực nên dù có trọng lượng lớn, Su-30MK2 vẫn có thể thực hiện nhiều thao tác bay phức tạp.
Bay biểu diễn theo đội hình đòi hỏi mỗi tổ bay phải giữ được đúng cự ly, tốc độ ở độ cao quy định, do đó các phi công sẽ cần thao tác chính xác trong suốt hành trình nhằm đảm bảo an toàn và tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt.
Những ngày này, tại sân bay Kép, không khí làm việc thực sự khẩn trương, trong khi các cán bộ kỹ thuật, thợ máy bận bịu chăm sóc "những chú chim sắt" thì đội ngũ phi công cũng tích cực chuẩn bị cho những chuyến bay hợp luyện đội hình.
Mỗi chiếc Yak-130 có phi hành hành đoàn 2 người. Đây là loại máy bay huấn luyện hiện đại có thể thực hiện nhiều thao tác bay mô phỏng tương tự các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 và thế hệ thứ 5.
Với quyết tâm cao nhất, những người lính Không quân Việt Nam đã sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng, xứng tầm với sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Đội hình L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân) lần lượt tiến về phía đường băng. Đây là lần đầu tiên dòng máy bay huấn luyện đa năng này sẽ tham gia đội hình biểu diễn trong một sự kiện lớn của đất nước.
Việc tổ chức bay biên đội nhiều chiếc (4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc) đòi hỏi công tác chỉ huy, điều hành bay phải tỉ mỉ và khoa học. Mọi nhiệm vụ từ lý thuyết mặt đất, biểu diễn sa bàn đến thực hành bay đều được tiến hành cụ thể, hiệp đồng chặt chẽ giữa chỉ huy bay, phi công và các bộ phận mặt đất.
Trước khi bắt đầu một buổi hợp luyện, ngay từ sáng sớm, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên đã thực hiện tỉ mỉ mọi công tác chuẩn bị, kiểm tra kỹ thuật nhằm đảm bảo máy bay hoạt động ổn định.
Trong dịp đại lễ A80, dự kiến sẽ có hàng chục máy bay các loại tham gia bay chào mừng, gồm các trực thăng họ Mi, máy bay vận tải Casa, máy bay huấn luyện đa năng Yak-130, L-39NG cùng các tiêm kích Su-30MK2.
Sau mỗi chuyến bay luyện tập, các máy bay sẽ lần lượt hạ cánh quay lại nhà chứa để kiểm tra và bảo dưỡng chuẩn bị cho những buổi huấn luyện tiếp theo. Nhiệm vụ A80 lần này được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG cơ động lấy độ cao, xếp thành đội hình đẹp mắt.
Đến thời điểm hiện tại, các nội dung, kế hoạch bay huấn luyện đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học. 100% cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ phi công đều nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ đặc biệt này.
Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam từng bay biểu diễn tại các sự kiện quan trọng như Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, đại lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước và được nhiều người dân hào hứng đón xem.