Hôm 02/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được giới lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Nga thông báo về việc các đơn vị của nhóm quân Sever (tức “phía Bắc”) đã đánh chiếm hoàn toàn thị trấn Vovchansk ở vùng Kharkiv từ các nhóm quân Ukraine, kết thúc chiến dịch quân sự đã kéo dài từ tháng 5 năm 2024.

Theo nhà báo quân sự Nga Alexander Kots, Quân đội Ukraine đã tập trung lực lượng tốt nhất của mình ở đó, nhưng đã buộc phải từ bỏ thị trấn dưới áp lực của nhóm quân Sever của Nga.

Bình luận về điều này, ông Kots lưu ý rằng, việc giải phóng Vovchansk giải quyết một phần vấn đề tạo ra vùng đệm giữa vùng Kharkiv và Belgorod để ngăn chặn các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga, điều mà tính cấp bách của nó đã được tổng thống Nga đã nhắc lại ngày 02/12.

Theo vị phóng viên chiến trường này, giờ đây Quân đội Ukraine sẽ khó có thể pháo kích vùng Belgorod bằng pháo binh và khủng bố bằng máy bay không người lái hơn nhiều so với trước đây.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, để bảo vệ lãnh thổ Nga một cách đáng tin cậy hơn, quân Nga không nên dừng lại ở đó, mà tiền tuyến ở vùng Kharkiv phải được di chuyển xa hơn về phía nam.

Vovchansk là chìa khóa của khu vực nằm giữa sông Seversky Donets và sông Oskol và lực lượng Ukraine không có tuyến phòng thủ hay cứ điểm kiên cố nào cho đến tận Velykyi Burluk.

Nếu cuộc tấn công của nhóm quân Sever trên hướng này được hỗ trợ bởi một cuộc tấn công của nhóm Zapad (phía Tây) từ Kupiansk lên, một phần đáng kể của vùng Kharkiv sẽ nằm trong sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ông Kots nói thêm rằng, không chỉ làm bàn đạp đánh xuống phía nam, mà Vovchansk cũng có thể là một điểm triển khai quân cho một cuộc tấn công lớn vào thành phố Kharkiv, nếu trong tương lai Bộ tư lệnh Nga quyết định phát động chiến dịch này.

“ nếu quân Nga tiến lại gần hơn, các đội pháo binh và UAV sẽ có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào hệ thống phòng không, kho vũ khí và bãi đậu xe trong thành phố” - phóng viên quân sự Nga nhấn mạnh.

Trong trường hợp này, các hệ thống vũ khí tấn công tầm xa mà Ukraine triển khai tại Kharkiv để sử dụng tấn công lãnh thổ Nga như các loại pháo phản lực phóng loạt hạng nặng, đặc biệt là hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ, sẽ bị quân Nga tập kích.