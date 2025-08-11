Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 3/2016, Lê Trọng Linh bắt đầu tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm do Linh tự đặt ra, gồm: Tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày, tiết kiệm theo tháng.

Đa số khách hàng chọn gửi tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng; lãi suất dao động từ 5,4% đến 18%/năm. Để thu hút người gửi, Linh áp dụng các chương trình khuyến mại như tặng vàng, tặng tiền mặt.

Khi khách hàng gửi tiền, nhân viên sẽ ghi thông tin vào phôi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và giao lại cho khách. Mẫu giấy này do Linh thiết kế, có các thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã số sổ và chữ ký của Lê Trọng Linh hoặc Trương Quốc Thái, đóng dấu công ty. Linh trực tiếp quản lý phôi, cấp phát cho các phòng giao dịch khi cần.

Số tiền nhận được, Linh giữ quyền điều phối, dùng để trả lãi, trả gốc cho khách đến hạn, chi lương nhân viên, thuê mặt bằng và một phần gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư cá nhân.

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam (cũ), còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo của Linh, Thái điều hành nhân viên tiếp tục tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm, chi trả lãi, gốc, lương, chi phí hoạt động, số dư còn lại chuyển về cho Linh hoặc nhận tiền bổ sung khi thiếu hụt.

Để tạo niềm tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 10 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất luôn cao hơn ngân hàng”.

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhờ những lời giới thiệu này, nhiều người tin tưởng gửi tiền.

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã xác minh được 288 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 139,8 tỷ đồng; số còn lại gồm trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Dữ liệu ngân hàng xác định Thái sử dụng tài khoản Ngân hàng Quốc tế để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí, chuyển vào hai tài khoản của Linh tại Ngân hàng Sacombank. Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng, còn Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo nhiều lần giao nhận tiền mặt không có chứng từ.

Số tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái sử dụng vào đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi tiết kiệm ngân hàng và kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp, không đủ trả lãi như cam kết.

Từ cuối năm 2020, hai bị cáo chỉ còn xoay vòng tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước. Dù đã mất khả năng chi trả, Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch Sơn Trà vào tháng 3/2023, Linh mở phòng giao dịch Sông Hàn vào tháng 4/2023, tiếp tục đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Cáo trạng kết luận, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital do Linh và Thái đăng ký thành lập, góp vốn trên danh nghĩa nhưng thực tế không bỏ tiền hay tài sản, không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, hai bị cáo đã câu kết, tổ chức huy động trái phép, chiếm đoạt hơn 139,8 tỷ đồng của 288 bị hại, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cùng mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



