Chiếm đoạt 950 triệu đồng, cựu cán bộ trại giam có thể nhận án chung thân

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền là 950 triệu đồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Đạt

Theo hồ sơ, trước đó vào tháng 7/2021, Nguyễn Quốc Đạt là cán bộ công an công tác tại trại giam Thủ Đức (Z30D), đóng ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Do cần tiêu xài cá nhân nên Đạt đã lừa đảo để chiếm đoạt tiền của N.V.T. - chiến sĩ nghĩa vụ tại trại giam này - khoảng 950 triệu đồng.

Thời điểm đó, Đạt nói sẽ lo cho T. được ở lại trong lực lượng công an và đi học. Tin lời này, T. đã đưa tiền cho Đạt. Sau khi nhận tiền, Đạt cắt liên lạc với T. và bỏ trốn. Tháng 1/2022, Đạt đã xin ra khỏi lực lượng công an nhân dân.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là số tiền rất lớn. Vì thế, hành vi của Đạt đã vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức hình phạt trong trường hợp này có thể lên đến chung thân.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản suy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

“Rõ ràng bị can Đạt không có chức năng, nhiệm vụ trong việc xét tuyển, thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ công chức. Cũng không được phân, giao nhiệm vụ trên. Vì thế, bị can Đạt khẳng định mình xin được việc cho bị hại chỉ là những lời hứa gian dối, không có khả năng thực hiện. Chính vì vậy, khi chiếm đoạt được tiền của bị hại rồi, thì mọi chuyện rõ ràng vỡ lở ra, Đạt không hề có bất cứ chức năng nhiệm vụ gì, cũng không thực hiện được những điều đã hứa hẹn. Mục đích của Đạt chỉ là lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bị hại”- luật sư Hùng phân tích

Theo luật sư Hùng, Đạt là người trong ngành công an, am hiểu pháp luật, nhưng bất chấp tất cả để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Do vậy, dù Đạt có chủ động xin ra khỏi lực lượng công an cũng chỉ là vấn đề cá nhân của Đạt, hành động này không làm thay đổi bản chất sự việc, cũng không làm thay đổi hành vi, tính chất mức độ của hành vi.

“Đây cũng không được coi là tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, vì không liên quan gì công việc của Đạt đang làm. Vì vậy, trong vụ án này Đạt bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà không phải chịu trách nhiệm về các tội khác như “tham ô” hay “lợi dụng chức vụ quyền hạn”- luật sư Hùng nói.

Từ vụ việc này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng, có những biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức khi các đối tượng lợi dụng các mối quan hệ, chạy trọt, xin xỏ vào ngành, chuyển công tác. Điều đó cho thấy lỗ hổng rất lớn trong công tác tuyển dụng, thuyên chuyển cán bộ, công chức nhất là vẫn còn đất diễn cho Cơ chế “xin, cho” tồn tại. Theo vị luật sư này, một phần trách nhiệm từ các khâu sàng lọc, đánh giá tín nhiệm, thi tuyển chưa được làm chặt chẽ, có nhiều kẽ hở để cho một số cá nhân trục lợi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Luật sư Hùng cũng cho rằng, thời gian vừa qua cũng có rất nhiều vụ án liên quan đến các hành vi hứa hẹn xin việc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Các đối tượng đều lợi dụng vào nhu cầu, mong muốn có việc làm của các bạn trẻ mới ra trường và lợi dụng sự thiếu hiểu biết, cả tin của người dân. Vì vậy, chúng ta cần xử lý nghiêm các hành vi như trên để có thể giáo dục, dăn đe, phòng ngừa các hành vi lừa đảo dưới hình thức xin việc.

Qua vụ án này, người dân cũng hết sức tỉnh táo, đề phòng về các lời hứa hẹn, chạy xin việc. Các gia đình cần tìm hiểu rõ thông tin tuyển dụng, thi công chức trên các hệ thống thông tin tuyển dụng của các cơ quan nhà nước và thực hiện đăng ký, thi theo đúng quy trình./.