Chiếm 10% sản lượng xuất khẩu toàn cầu, ‘Vua chanh leo’ Việt muốn quay lại thị trường Nga bằng dòng sản phẩm sấy, lợi nhuận kế hoạch tăng 16%

BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) cho biết, doanh thu thuần 1.437 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2023 và chỉ đạt 65,3% so với kế hoạch đầu năm.

Tuy nhiên kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2024 tiếp tục đạt mốc kỷ lục 116,4 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm trước, đạt 90,2% so với kế hoạch đặt ra đầu năm. Biên lợi nhuận sau thuế đạt 8,1%, tăng 1,8 điểm % so với năm 2023.

Được biết, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu chiếm gần 88% doanh thu thuần của NAF trong năm 2024 với gần 1.262 tỷ đồng. Tỷ lệ này trong năm 2023 lên tới hơn 90%. Điều này cho thấy kết quả kinh doanh của Nafoods Group phụ thuộc phần lớn vào hoạt động xuất khẩu.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025, ban lãnh đạo CTCP Nafoods Group dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.

Cụ thể, tình hình thời tiết diễn biến bất ổn, ảnh hưởng đến sản lượng và giá các loại nguyên liệu đầu vào, trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt ảnh hưởng đến biên lợi nhuận; Căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến giá dầu, chi phí vận chuyển, logistic; Áp lực lãi suất, tăng tỉ suất ảnh hưởng đến chi phí lãi vay và khả năng huy động vốn của Công ty.

Đặc biệt là căng thẳng thương mại do chính sách thuế quan.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Nafoods Group vẫn đề ra mục tiêu 2025 đạt doanh thu thuần 1.985 tỷ đồng và lãi sau thuế 135 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 16% so với mức thực hiện 2024.

Về kế hoạch kinh doanh, Nafoods dự kiến tăng trưởng 20% sản lượng bán hàng Chanh leo và xoài.

Phát triển thị trường Trung Quốc, Úc để cạnh tranh và chiếm lĩnh vị thế tại thị trường Châu Âu, Châu Mỹ.

Phát triển các sản phẩm mới: sấu đông, chanh leo que tươi.

Quay lại vị thế với sản phẩm dứa đồng thời quay lại thị trường Nga với các dòng sản phẩm sấy và thương hiệu Nafoods.

Còn hoạt động sản xuất, NAF dự kiến phát triển 5.000ha vùng trồng chanh leo, 100ha vùng trồng thanh long và 100ha vùng trồng dứa MD2; tỷ lệ thu mua từ vùng đạt trên 70%; nâng cao công suất hiệu suất hiệu dung lên hơn 85%;

Hoàn tất dự án nâng công suất sản xuất dịch tại nhà máy Nafoods Tây Nguyên; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như bộ sản phẩm Juice Smile, các sản phẩm không/ít đường, sản phẩm sấy dẻo mới (mận, vải);…

Tại Việt Nam, Nafoods Group được biết đến là doanh nghiệp xuất khẩu chanh leo hàng đầu, chiếm 10% sản lượng xuất khẩu toàn cầu. Nhờ sở hữu chuỗi giá trị sản xuất khép kín từ giống - vùng trồng liên kết - chế biến - thị trường, Nafoods Group nắm giữ vị thế Top 1 nhà xuất khẩu sản phẩm chanh leo ở châu Á, Top 3 xuất khẩu sản phẩm dịch chanh dây cô đặc ở Việt Nam, và chiếm 60% thị phần cây giống chanh leo.

Ngoài chanh leo, doanh nghiệp này còn khai thác lợi thế các loại trái cây nhiệt đới như thanh long, xoài, dứa, dừa, đu đủ,… với nhiều sản phẩm đa dạng như trái cây sấy, nước ép trái cây cô đặc và trái cây đông lạnh.

Về phương án phân chia lợi nhuận, ban lãnh đạo Nafoods Group đề xuất chia cổ tức 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu mỗi 10 cp sẽ được nhận 1 cp mới), tương đương dự kiến phát hành tối đa gần 5,6 triệu cp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Nafoods Group trình ĐHĐCĐ 2025 tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024, cũng như phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại đã phát hành từ năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NAF đang giao dịch mức giá là 19.450 đồng/cp.