Chiếc xe này trông rất Bentley Bentayga nhưng thực tế là...

Hình ảnh chiếc xe được lan truyền tại Trung Quốc. Ảnh: MXH

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đã xôn xao trước hình ảnh một chiếc SUV có thiết kế khiến người ta liên tưởng ngay đến mẫu Bentley Bentayga nổi tiếng. Dreame, công ty công nghệ đã chuyển hướng sang sản xuất xe hơi, bị nghi ngờ là "thủ phạm" đứng sau việc này, không lâu sau khi họ gây tiếng vang với mẫu SUV giống hệt Rolls-Royce Cullinan.

Theo các bức ảnh lan truyền, chiếc SUV này có đường nóc xe cao, vững chãi. Đầu xe rất giống với Bentley Bentayga khi có lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn với các đường thẳng chéo nhau, đèn trước có 2 cụm đèn hình oval, đèn sau cũng hình oval, hông xe cũng có thiết kế cơ bắp với phần gờ nhô lên từ ô kính cuối kéo dài ra đuôi xe. Dù không có logo Bentley, đây có thể xem tiếp tục là một sự "đạo nhái".

Thiết kế của chiếc xe lạ rất giống với Bentley Bentayga.

Các chi tiết từ phân tích kỹ thuật cho thấy chiếc SUV mạo danh này có khả năng sở hữu pin 100kWh, bốn động cơ điện và một động cơ xăng tùy chọn giúp tăng cự ly di chuyển. Hành khách ngồi sau sẽ được thưởng thức những chiếc ghế ngả theo phong cách ghế máy bay, với không gian chân lên tới 1,2 mét, nhờ chiều dài cơ sở 3,2 mét.

Có những ý kiến đề xuất rằng những bức hình này có thể là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, cư dân mạng nhận thấy có nhiều góc khác nhau trông rất thực tế nên suy nghĩ đó đã bị loại bỏ.

Trước đó, Dreame từng công bố một số hình ảnh những chiếc xe được "đạo nhái" nhiều chi tiết giống với mẫu Rolls-Royce Cullinan hay Bugatti Chiron. Một số thông tin còn cho biết Dreame đang cố gắng tiến vào vào lĩnh vực xe điện hạng sang vào năm 2027. Thậm chí, cái tên này còn có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất mới tại Berlin, ngay cạnh Gigafactory của Tesla.