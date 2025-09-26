Chiếc VW Viloran này rao bán gần 2,1 tỷ đồng, khách hàng tiết kiệm 450 triệu so với mua mới lại được nội thất rộng hơn Carnival

Một chiếc Volkswagen Viloran bản Luxury sản xuất 2024 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Odo ở mức 20.000km và giá bán lại là 2,099 tỷ đồng. Mức giá trên thấp hơn khá nhiều so với một chiếc xe mới, hiện ra biển số Hà Nội khoảng 2,55 tỷ đồng.

Để tăng thêm sức hút tới người tiêu dùng, nguyên văn lời quảng cáo của người bán rằng "bất kỳ ai trải nghiệm cũng phải gật gù: Ừ, đáng đồng tiền". Điều này khá dễ hiểu bởi chiếc MPV mang thương hiệu Đức hướng tới trải nghiệm vận hành êm ái, nội thất sang trọng.

Volkswagen Viloran được rao bán thuộc bản cao cấp. Vì vậy ngoại thất được trang bị bộ mâm 20 inch đa chấu và cụm đèn chiếu sáng LED ma trận IQ Light có khả năng mở rộng, điều chỉnh góc chiếu và chiếu xa thích ứng. Chất lượng bên ngoài xe ở mức mới, lớp sơn vẫn bóng bẩy.

Kích thước của Viloran dài x rộng x cao lần lượt đạt 5.346 x 1.976 x 1.781 (mm), chiều dài cơ sở 3.180mm. Hai thông số chiều dài của xe đều nhỉnh hơn đối thủ Carnival. Nhờ đó không gian 7 chỗ ngồi của VW Viloran này có phần rộng rãi hơn hẳn mẫu xe Hàn Quốc.

Nội thất VW Viloran có nhiều trang bị cao cấp như màn hình 10,3 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 12 inch kết nối Apple Carplay không dây, điều hòa 3 vùng độc lập, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh.... Hàng ghế sau là loại thương gia có tựa tay, đệm chân, tích hợp sưởi, làm mát và massage. Có thể thấy trang bị tiện nghi trên Viloran vượt trội so với Carnival, đặc biệt ở phía hàng ghế sau.

Sau 20.000km lăn bánh, tình trạng nội thất vẫn ở mức tốt. Da ghế vẫn giữ được độ căng bóng, không bị nhăn hay sờn.

Volkswagen Viloran sử dụng khối động cơ máy 2.0L tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe đạt vận tốc tối đa giới hạn ở 200 km/h.

Về công nghệ an toàn, VW Viloran sở hữu nhiều trang bị hỗ trợ người lái tiên tiến như cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo va chạm sớm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, cùng cảm biến va chạm trước/sau, ga tự động thích ứng thông minh, hỗ trợ chuyển làn và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Phiên bản Luxury có tới 9 túi khí.

Hiện nay, Viloran cũng là một trong những mẫu xe lọt top 5 Xe gia đình của năm Hạng 2-5 tỷ đồng tại giải thưởng Car Choice Awards 2025. Kết quả bình chọn trên trang betterchoice.vn cho thấy, mẫu xe này được cộng đồng yêu thích nhất khi đạt 13.610 lượt bình chọn. Kết quả chung cuộc còn phụ thuộc vào điểm số từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn và sẽ được công bố vào gala trao giải dự kiến diễn ra tối 3/10 tới đây tại NIC Hòa Lạc.