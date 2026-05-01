Chiếc váy xuyên thấu mỏng tang khiến Lisa (BLACKPINK) bị mắng xối xả

Sáng 1/5, tờ Sports Seoul cho hay Lisa (BLACKPINK) vừa “dội bom” Instagram bằng loạt ảnh được chụp khi nữ idol tới Mỹ tham dự lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2026. Trong đó, công chúng đổ dồn sự chú ý vào những bức hình chụp lại khoảnh khắc em út BLACKPINK xuất hiện trong 1 căn phòng và diện chiếc váy ngắn xuyên thấu làm từ chất liệu ren. Với kiểu dáng xuyên thấu ôm sát đường cong cơ thể, bộ trang phục đã khiến Lisa để lộ nhiều da thịt trước ống kính. Từ đây, công chúng đã tranh cãi nảy lửa xung quanh màn lộ diện táo bạo mới đây của nữ ca sĩ sinh năm 1997.

1 số khán giả đã dành lời khen ngợi cho ngoại hình ấn tượng và thần thái cuốn hút của Lisa trong loạt hình mới đăng tải, thậm chí còn dùng hẳn những mỹ từ như “đầy mê hoặc” và “lôi cuốn” để tán dương nữ ca sĩ. Trong khi đó, cũng có những ý kiến nhận xét bộ trang phục của Lisa là “hở hang quá mức” hoặc “vượt quá giới hạn của sự gợi cảm”. Những khán giả này còn khuyên nữ thần tượng 9X nên tiết chế lại việc theo đuổi phong cách ăn mặc gợi cảm quá đà.

Lisa bị nhiều khán giả mắng xối xả vì diện chiếc váy xuyên thấu mỏng tang để lộ nhiều da thịt. Ảnh: IGNV

Trước những ý kiến gay gắt từ 1 bộ phận công chúng, fan đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Lisa: “Lisa chụp hình trong không gian riêng tư mà, nữ ca sĩ thích ăn mặc sao cũng là quyền của cô ấy”, “Mọi người không nên phán xét quá khắt khe cách thể hiện phong cách thời trang của Lisa”, “Ai cũng có quyền được tự do thể hiện bản thân” ,...

Đây không phải lần đầu Lisa gây tranh cãi vì diện những bộ trang phục bị cho là hở hang quá đà. Còn nhớ hồi tháng 7 năm ngoái, cô cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán khắp cõi mạng vị khoác lên mình bộ bodysuit khoe dáng nóng bỏng khi xuất hiện trong tour lưu diễn DEADLINE của BLACKPINK diễn ra tại Toronto (Canada). Đáng nói, khi Lisa quay lưng về phía sau, dân tình không khỏi đỏ mặt vì thiết kế quần ngắn cũn cỡn khiến nữ ca sĩ lộ nửa vòng 3 ngay trước mắt “bàn dân thiên hạ”.

Lisa mặc bodysuit hở nửa vòng 3 trên sân khấu concert DEADLINE tại Toronto (Canada) hồi tháng 7 năm ngoái. Ảnh: X

Hình ảnh của nữ ca sĩ trên sân khấu tại Toronto vẫn vấp phải chỉ trích từ khán giả, đặt biệt là cộng đồng mạng châu Á. Theo netizen, Lisa có quyền mặc hở chặt chém, khoe lợi thế hình thể và theo đuổi phong cách sexy. Tuy nhiên, trang phục ngày càng ngắn và tần suất mặc hở quá nhiều của cô đang khiến khán giả “nhức mắt”, tạo cảm giác Lisa chỉ biết khoe thân để gây chú ý. Chưa kể, trang phục hở nửa vòng 3 của cô cũng không phù hợp để biểu diễn trên sân khấu có khán giả ở đủ mọi lứa tuổi, trong đó có cả người vị thành niên.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chỉ trích đội ngũ stylist cho BLACKPINK khi liên tục cho Lisa và Jennie diện trang phục hở phản cảm, bất chấp những phản hồi tiêu cực từ công chúng. Số khác lại cho rằng quyền ăn mặc là tự do của mỗi người, Lisa không đáng phải bị tấn công.

Trước đó, tại đêm diễn ở Los Angeles (Mỹ), Lisa cũng đã bị chê trách mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn để lộ bộ phận nhạy cảm trước mặt đông đảo khán giả. Hay tại Met Gala vào tháng 5/2025, cô cũng khiến khán giả “nóng mắt” khi xuất hiện với mốt không quần để lộ nửa vòng 3 trên thảm đỏ.

Trong quá khứ, Lisa không ít lần gây tranh luận vì được cho là diện những bộ trang phục phô bày cơ thể quá đà. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, nữ ca sĩ thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...