Chiếc váy gây tranh cãi của Dương Tử Quỳnh

Ngày 13/11, Dương Tử Quỳnh cùng Ariana Grande và Cynthia Erivo có mặt tại công viên giải trí Universal Studios ở Singapore để tham dự buổi ra mắt phim Wicked: For Good khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ cánh được Dương Tử Quỳnh diện ra buổi ra mắt phim ở Singapore. Ảnh: IG.

Tại sự kiện, đả nữ sinh năm 1962 mặc váy cúp ngực màu nâu của nhà thiết kế Hà Lan Iris van Herpen. Chiếc váy có kiểu dáng lạ mắt. Thân trên may thành dạng corset (áo nịt ngực), ôm sát cơ thể kết hợp xẻ sâu táo bạo. Trong khi đó, chân váy bồng bềnh, với những nếp gấp 3D lập thể khá trừu tượng.

Người sáng tạo cho biết chiếc váy được tạo nên từ chất liệu glass-organza (thuật ngữ để chỉ một loại vải organza có độ trong suốt cao và hiệu ứng lấp lánh giống thủy tinh).

Khi mặc bộ cánh này, cộng thêm kiểu tóc ngắn, Dương Tử Quỳnh trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 63. Nhiều người hâm mộ phương Tây dành cho nữ diễn viên những lời khen có cánh như “hoàn hảo”, “lộng lẫy” hay “đáng kinh ngạc”…

Tuy nhiên, phản ứng của phần lớn cư dân mạng Trung Quốc lại trái ngược. Họ không đánh giá cao chiếc váy với lý do kiểu dáng không đẹp mắt. Một bộ phận còn liên tưởng phần chân váy với sách bò (phần dạ dày bò có hình dạng giống các trang sách xếp lớp).

Khán giả bình luận: “Cứu tôi với, nhìn như sách bò thật”, “Váy sách bò”, “Giống như món nội tạng thập cẩm vậy”, “Nhìn càng lâu càng thấy đói”, “Bộ đồ này thật khó tả”…

Cư dân mạng Trung Quốc chê cười váy của Dương Tử Quỳnh giống sách bò.

Ngoài ra, số khác chú ý đến vóc dáng Dương Tử Quỳnh. Cư dân mạng chỉ ra váy cúp ngực khiến mỹ nhân Ngọa hổ tàng long lộ ra cổ nhiều gân xanh và thềm ngực gầy gò. Theo các ý kiến, mặc dù có cơ bắp ở tay, Dương Tử Quỳnh quá gầy khi nhìn tổng thể. Họ cho rằng một bộ cánh kín đáo có thể giúp ngôi sao võ thuật tỏa sáng hơn.

Trong khi bị chê về trang phục, cũng tại sự kiện đó, Dương Tử Quỳnh được khen ngợi vì nhanh tay giải cứu Ariana Grande khỏi sự quấy rối của khán giả quá khích.

Khi dàn diễn viên Wicked: For Good đang bước trên thảm vàng buổi ra mắt, người đàn ông trẻ được xác định là Johnson Wen (25 tuổi, ngôi sao mạng đến từ Australia) trèo qua rào chắn, lao đến ôm vai Ariana, khiến nữ ca sĩ hoảng sợ.

Dù bị bất ngờ, Dương Tử Quỳnh và Cynthia Erivo cố gắng bảo vệ đàn em. Trong lúc Cynthia cố tách kẻ quấy rối ra, Dương Tử Quỳnh kéo Ariana về phía mình, sau đó ôm cô động viên.

Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai phản diện Madame Morrible, trưởng khoa pháp thuật của Đại học Shiz (trong tiểu thuyết gốc là hiệu trưởng) - nơi hai nhân vật chính là Elphaba (Cynthia Erivo) và Glinda (Ariana Grande) theo học - trong hai phần Wicked . Bà được mô tả là phù thủy giỏi, cao quý và có sức ảnh hưởng, nhưng mưu mô, lợi dụng học trò của mình để đạt mục đích riêng.

Phim dự kiến phát hành ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ vào ngày 20/11, trong khi ở Mỹ là ngày 21/11.