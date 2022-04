Chiếc Toyota 'Ước mơ' được bán với giá chỉ như VinFast Fadil sau một thập kỷ

Là cái tên quen thuộc tại Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan từ 2003, Toyota Wish từng nổi lên tại thị trường Việt Nam qua làn sóng xe nhập khẩu vào 2010. Tuy vậy sau hơn 10 năm, chiếc xe "Ước muốn" của Toyota đã dần biến mất trên bản đồ xe Việt Nam.

Mới đây, tại một diễn đàn về mua bán xe cũ tại TP. HCM, một chủ xe đã đăng bài tìm bến đỗ mới cho chiếc Wish đời 2010.

Bài đăng bán Toyota Wish trên nhóm mua bán xe tại TP. HCM.

Sau 12 năm lăn bánh, chiếc Toyota Wish vẫn trong trạng thái nguyên bản như từ lúc xuất xưởng Đài Loan. Sở hữu chung động cơ 2.0L với Corolla Altis 2010, mẫu MPV 7 chỗ này có công suất 156 mã lực tại vòng tua 6.200 vòng/phút, mạnh hơn Innova 22 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm ở 4.400 vòng/phút.

Ngoại thất của xe thừa hưởng nhiều yếu tố của đàn anh Previa thế hệ thứ 3. Đầu xe được vuốt thẳng với kính chắn gió, đi cùng với thân xe thuôn dài hình nêm khiến xe sở hữu ngoại hình thể thao. Đèn và khe tản nhiệt phía trước được thiết kế sắc sảo gợi nhớ tới đầu cá mập.

Mẫu MPV 7 chỗ sở hữu động cơ 2.0L Dual VVT-i giống Corolla Altis 2010.

So với Toyota Innova, Wish có cùng kích thước dài và rộng nhưng chiều cao thấp hơn. Do đó, mẫu MPV này trông đầm, mượt mà hơn Innova với dáng vẻ cục mịch, vuông vắn.

Với chiều dài 4560mm, Wish sở hữu không gian bên trong rộng rãi với 7 chỗ ngồi. Trong xe có thiết kế nhiều hộc chứa đồ giúp tối đa tiện nghi cho người sử dụng. Không gian để đồ rộng rãi, có thể chứa đựng lượng lớn hành lý.

Nội thất đỏ-đen đem lại cảm giác thể thao, khỏe khoắn.

Từng làm mưa làm gió tại thị trường xe gia đình vào thời điểm 2010, một chiếc Wish nhập khẩu có giá không dưới 1 tỷ, cao hơn Innova cùng thời điểm khoảng 300 triệu đồng. Hiện xe được bán với giá 425 triệu đồng, chỉ tương đương với tầm giá niêm yết của VinFast Fadil hay Kia Morning mới tại thị trường Việt Nam.

https://autopro.com.vn/chiec-toyota-uoc-mo-duoc-ban-voi-gia-chi-nhu-vinfast-fadil-sau-mot-thap-ky-20220413224707785.chn