"Chiếc thang vô hình" của Viettel Telecom và chuyện những cuộc đời nhảy bậc 4.0

A Cáng là một chàng thanh niên người Mông ở Mù Cang Chải, lớn lên cùng con dốc và cây ngô. Trong suy nghĩ của cậu và nhiều người nơi đây, muốn đổi đời chỉ có một con đường: xuống thành phố. Tri thức là thứ xa xỉ, gói gọn trong vài cuốn sách giáo khoa cũ ở điểm trường heo hút.

Năm 2008, xã của A Cáng lần đầu có sóng di động Viettel Telecom. Vài năm sau, Internet băng rộng 3G, 4G vươn tới. Cha A Cáng có thể gọi điện thoại cho thương lái dưới huyện mà không phải lội bộ cả ngày đường. Nhưng A Cáng thì khác.

Chiếc smartphone với mạng Viettel là “chiếc thang thần kỳ” không chỉ của A Cáng mà với nhiều người dân vùng cao ở Việt Nam.

Cậu vịn vào “chiếc thang” mà Viettel Telecom đã bắc đó, dùng chiếc smartphone cũ để leo lên những nấc cao hơn. Cậu tìm đến các bài giảng trực tuyến miễn phí, mày mò học cách làm du lịch cộng đồng, học kỹ thuật canh tác mới.

Chiếc điện thoại cũng trở thành ống kính, thu trọn vẻ đẹp ruộng bậc thang hùng vĩ, rồi mang những hình ảnh đó đi khắp thế giới qua mạng xã hội. Du khách bắt đầu tìm đến homestay nhỏ của A Cáng. Nông sản Mù Cang Chải theo những cú nhấp chuột mà đi xa hơn. A Cáng không cần ly hương để đổi đời. Cậu đã nhảy bậc về tri thức và kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương.

Với chị Mẩy, một tiểu thương cùng chợ phiên Mù Cang Chải thì chiếc thang đầu tiên mà Viettel Telecom mang đến là vạch sóng 2G, đơn giản là giúp chị gọi điện cho thương lái báo giá ngô. Ngày hôm nay, cũng tại chợ phiên đó, chiếc thang chị Mẩy đang dùng đã hoàn toàn khác. Đó là một mã QR đặt gọn gàng bên sạp hàng thổ cẩm. Du khách không cần mang tiền mặt, chị Mẩy cũng không lo tiền lẻ. Chị đã trở thành một gian hàng 4.0.

Câu chuyện của A Cáng và chị Mẩy là minh chứng cho một tác động xã hội vĩ đại. 25 năm qua, thành tựu lớn nhất của Viettel Telecom có lẽ không phải là hạ tầng viễn thông lớn nhất hay doanh thu lũy kế triệu tỷ, mà là việc âm thầm dựng nên những chiếc thang vô hình.

Nếu chiếc thang viễn thông của quá khứ giúp người dân tiếp cận tri thức, thì chiếc thang công nghệ của hiện tại và tương lai đang giúp họ tạo ra giá trị mới, cho phép hàng triệu người ở vùng khó được đi sớm hơn một bước và tự thay đổi số phận.

Nấc thang Tri thức san phẳng khoảng cách Giáo dục

Chiếc thang đầu tiên được Viettel Telecom dựng nên từ một chiến lược đi ngược số đông: chọn nơi khó nhất để bắt đầu. Thay vì tập trung ở thành thị, họ mang sóng về nông thôn, miền núi, hải đảo. Hình ảnh sóng Viettel Telecom đến trước cả điện lưới và đường giao thông trở thành biểu tượng của một chiến lược có chủ đích.

Hình ảnh sóng Viettel đi trước cả điện lưới và đường giao thông đã trở thành một biểu tượng.

Khi kết nối vật lý đã có, Internet băng thông rộng 3G, 4G trở thành nấc thang tri thức, phá vỡ sự cô lập và san phẳng khoảng cách giáo dục. Lần đầu tiên, một học sinh như A Cáng ở vùng sâu có thể truy cập cùng một bài giảng, cùng một kho tàng tri thức như một học sinh ở thành phố lớn.

Sứ mệnh này được Viettel Telecom cụ thể hóa bằng hành động. Họ miễn phí internet cho hơn 39.500 trường học và cơ sở giáo dục, góp phần thúc đẩy giáo dục số. Đồng thời, chương trình Vì em hiếu học đã trao 230.000 suất học bổng, tiếp sức cho những A Cáng hiếu học trên cả nước. Chiếc thang này đã biến Internet từ một dịch vụ giải trí thành một công cụ dịch chuyển xã hội mạnh mẽ.

Nấc thang Techco kiến tạo cơ hội từ hạ tầng số

Nếu chiếc thang quá khứ giúp những người như A Cáng đi học, thì chiếc thang Techco mà Viettel Telecom đang xây dựng hôm nay giúp họ làm kinh tế và cạnh tranh sòng phẳng trong kỷ nguyên số. Nhận thức rõ viễn thông truyền thống đang dần bão hòa, Viettel Telecom đang thực hiện cuộc chuyển dịch lớn nhất lịch sử, tập trung vào các trụ cột hạ tầng số quốc gia: Hạ tầng viễn thông và Internet, Hạ tầng dữ liệu, và Hạ tầng tiện ích số.

Trước hết, với câu chuyện Hạ tầng Viễn thông và Internet siêu tốc, việc kết nối hàng triệu hộ gia đình bằng Internet cáp quang tốc độ cao (FTTH) và thương mại hóa 5G với tốc độ vượt trội, độ trễ cực thấp không chỉ để xem video nhanh hơn. Nó tạo ra nền tảng vững chắc cho các ngành công nghiệp và việc làm hoàn toàn mới như nhà máy thông minh, xe tự lái và logistics tự động hóa.

Viettel Telecom sẽ phủ sóng 5G tới 99% dân số Việt Nam vào năm 2030.

Tiếp đó, với Hạ tầng Dữ liệu và Tiện ích số, Viettel Telecom tiên phong trong các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo AI, Cloud và IoT chính là những nấc thang mới, tinh vi hơn, giúp những người như A Cáng hay chị Mẩy ở chợ phiên "nhảy bậc" lần thứ hai.

Bằng sự thấu hiểu thị trường và năng lực làm chủ công nghệ, Viettel Telecom đang góp phần kiến tạo tài chính số và thương mại không dùng tiền mặt. Dựa trên nền tảng viễn thông rộng khắp, họ tạo thuận lợi để gánh hàng rong, tiệm tạp hoá có thể giao dịch số hóa. Năng lực này giúp các doanh nghiệp nhỏ, chủ hộ kinh doanh tiếp cận giao dịch, chuyển tiền và thậm chí là vốn nhanh chóng hơn.

Chiếc thang 5G không chỉ dành cho tập đoàn lớn. Nó là chìa khóa để Viettel Telecom cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), thậm chí là các tiểu thương, giúp họ tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một giải pháp cụ thể vừa ra mắt là Viettel Tendoo – nền tảng quản lý bán hàng thông minh. Với một tiểu thương, đây là chiếc thang đi sớm hơn một bước thực sự. Tendoo không chỉ là ứng dụng quản lý bán hàng, mà còn là nền tảng mở, tích hợp trọn gói các dịch vụ thiết yếu: từ hóa đơn điện tử, chữ ký số đến lưu trữ đám mây. Nó giải quyết triệt để những lo lắng của hộ kinh doanh về quản lý đa kênh, thất thoát tồn kho và các nghĩa vụ sổ sách kế toán phức tạp.

Bức tranh tương lai: Những cuộc đời "nhảy bậc" 4.0

Chiếc thang viễn thông trong quá khứ đã giúp A Cáng tiếp cận tri thức và cơ hội mà không cần ly hương. Chiếc thang Techco mà Viettel Telecom đang xây dựng hôm nay đang mở ra một tương lai mới, nơi A Cáng và thế hệ sau có thể khởi nghiệp tại chỗ bằng những công cụ số mạnh mẽ nhất.

Tương lai sẽ không chỉ là chị Mẩy dùng Viettel Money ở chợ phiên, mà là thế hệ con của chị Mẩy, sử dụng Viettel Tendoo để quản lý chuỗi cung ứng thổ cẩm của gia đình.

Bức tranh tương lai không còn chỉ là A Cáng học cách làm homestay qua 4G. Đó sẽ là A Cáng, bằng nền tảng 5G và IoT của Viettel Telecom, xây dựng một hệ thống nông nghiệp thông minh, giám sát độ ẩm, nhiệt độ cho cây trồng từ xa. Đó không chỉ là chị Mẩy dùng Viettel Money ở chợ phiên, mà là thế hệ con của chị Mẩy, sử dụng Viettel Tendoo để quản lý chuỗi cung ứng thổ cẩm của gia đình mình trên đa nền tảng, xuất khẩu ra toàn thế giới.

Viettel Telecom đã làm được điều này vì triết lý Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội không phải là một khẩu hiệu từ thiện. Đó là DNA trong chiến lược phát triển. Họ không chỉ xây dựng một mạng lưới. Họ đã, và đang, âm thầm dựng nên một chiếc thang vô hình cho hàng chục triệu người dân. Khi xã hội được “dựng thang”, mỗi cá nhân đi sớm hơn một bước, chính doanh nghiệp cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ và bền vững cùng với đất nước.