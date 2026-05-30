Chiếc tàu duy nhất thuộc Dự án 1135M trên Biển Đen bị trúng đạn tại Novorossiysk

Bạch Dương
Một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công tàu tuần tra duy nhất thuộc Dự án 1135M "Pytlivyy" của Hạm đội Biển Đen Nga tại Novorossiysk.

Đoạn video về vụ tấn công do chính người Nga quay và được kênh telegram Exilenova+ công bố. Để thực hiện điều này, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã sử dụng UAV cảm tử FP-1/2.

Mới đây, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận việc tàu Pytlivyy bị đánh chìm, mặc dù Lực lượng Đặc nhiệm Biên phòng trước đó (SBS) tuyên bố đã tấn công trúng tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga.

Phân tích video từ máy bay không người lái, nhà phân tích @GrangerE04117 trên trang X cá nhân cũng kết luận một tàu tuần tra thuộc Dự án 1135M đã bị trúng đạn ở Novorossiysk.

Vụ tấn công của Ukraine nhằm vào cảng Novorossiysk.

Tàu tuần tra Dự án 1135M Pytlivyy (số hiệu 868) thuộc biên chế sư đoàn tàu mặt nước số 30 của Hạm đội Biển Đen Nga.

Dự án 1135M là phiên bản hiện đại hóa từ dự án cơ bản 1135 Burevestnik. Sự khác biệt chính là việc lắp đặt các bệ pháo mạnh hơn với cỡ nòng 100mm thay vì 76mm và hệ thống sonar được nâng cấp.

Việc đóng tàu Pytlivyy bắt đầu vào cuối tháng 6/1979. Tàu được hạ thủy ngày 16/4/1981, đưa vào biên chế ngày 30/11/1981 và bắt đầu làm nhiệm vụ trong Hạm đội Biển Đen từ ngày 9/2/1982.

Ban đầu con tàu được thiết kế để tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm ở vùng biển gần và xa. Tuy nhiên, Hải quân Nga hiện sử dụng chiếc Pytlivy làm tàu tuần tra để bảo vệ vùng biển, hộ tống tàu vận tải và thể hiện sự hiện diện quân sự.

Tàu tuần tra Dự án 1135M "Pytlivy".

Đặc điểm kỹ chiến thuật của tàu gồm có:

  • Trọng lượng giãn nước : 3.200 tấn.
  • Kích thước: Chiều dài - 123m, chiều rộng - 14,2m, mớn nước - 4,5m.
  • Hệ thống động lực: Turbine khí (2 turbine chính và 2 turbine đốt sau), tổng công suất 34.000 mã lực.
  • Tốc độ: Lên đến 32,2 hải lý/h (tối đa), tiết kiệm nhiên liệu - 14 hải lý/h.
  • Tầm hoạt động: 5.000 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/h.
  • Số lượng thủy thủ đoàn : Tối đa 197 người.

Tổ hợp vũ khí:

  • Chống tàu ngầm: 1 bệ phóng tên lửa - ngư lôi URK-5 "Rastrub-B" (4 tên lửa), được thiết kế để tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi. Ngoài ra, còn có 2 ống phóng ngư lôi 533mm 4 nòng và 2 bệ phóng rocket RBU-6000.
  • Phòng không : 2 bệ phóng tên lửa phòng không Osa-MA-2 (40 quả đạn).
  • Pháo binh: 2 khẩu pháo đơn nòng AK-100 100mm.

Tháng 12/2016, tàu Pytlivyy của Nga đã buộc một tàu biên phòng Ukraine phải rời khỏi khu vực các giàn khoan bị chiếm giữ ở Biển Đen.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

