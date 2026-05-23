Chiếc mũi bị chê nâng quá cao, khiến tiểu thư Bích Hạnh - vợ Văn Thanh trăn trở suốt 10 năm: Hiện tại ra sao?

Những ngày vừa qua, đám cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh và vợ - Trần Bích Hạnh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Mới nhất, cô dâu đã đăng tải thêm loạt ảnh hậu trường chụp ảnh cưới tại Huế, ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi trước ngày trọng đại.

Bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi, ngoại hình của Bích Hạnh cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Văn Thanh - Bích Hạnh

Cận cảnh nhan sắc cô dâu

Trước đây Bích Hạnh từng chịu không ít lời nhận xét cho rằng dáng mũi quá cao hoặc khiến gương mặt mất đi nét tự nhiên. Còn hiện tại, phía dưới khoảnh khắc ảnh cưới này, phần lớn bình luận lại dành lời khen cho diện mạo hiện tại của vợ Văn Thanh. Chiếc mũi, ở góc nghiêng, trông rất hài hòa với tổng thể gương mặt. Dân tình mong cô cười nhiều hơn, tự tin hơn vào bản thân.

“Cười tươi lên chị ơi! Chị cười xinh lắm á”, “Ngày cưới đổi kiểu tóc xinh hẳn”, “Bà này không ăn ảnh thôi chứ xem live siêu xinh luôn”, “Va phải sự xinh đẹp này. Chị tui không ăn hình tẹo nào”, “Bạn tuy phẫu thuật nhưng nét vẫn xinh hiền, thần thái nhìn điềm đạm. Chúc bạn 1 đời bình an”, “Giờ thấy mũi xinh, cân đối rồi nha” ,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Thực tế, chiếc mũi từng là nỗi băn khoăn của Bích Hạnh suốt nhiều năm qua. Một phần lý do là bởi chính cô cũng từng nhiều lần chia sẻ công khai về hành trình làm đẹp cũng như những băn khoăn kéo dài nhiều năm liên quan đến nhan sắc. Trong đó đáng chú ý là câu chuyện chiếc mũi của Bích Hạnh.

Tháng 7/2025, Bích Hạnh bất ngờ chia sẻ lại câu chuyện thẩm mỹ khiến cô suy nghĩ suốt nhiều năm. Theo lời kể của chính chủ, trước khi can thiệp thẩm mỹ, các đường nét trên gương mặt của cô tương đối hài hòa, phần sống mũi cũng cao tự nhiên. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy không hài lòng với phần đầu mũi hơi khoằm nên quyết định chỉnh sửa.

Bích Hạnh cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn cải thiện một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. "Nhưng mình xu (xui - PV), bác sĩ mổ đầu cho mình mở bát làm không tốt" , vợ Văn Thanh nói.

Chiếc mũi trước đây của Bích Hạnh

Chiếc mũi hiện tại

Chính Bích Hạnh cũng phải thừa nhận sau khi sửa mũi xong thì vẫn yêu thích chiếc mũi cũ hơn và chưa thực sự hài lòng với dáng mũi hiện tại. Chính điều đó khiến cô đôi khi cảm thấy thiếu tự tin khi chụp ảnh hoặc nhìn lại những bức hình của mình.

Thực tế, những băn khoăn về chiếc mũi không phải câu chuyện mới đối với Bích Hạnh. Từ năm 2016 - 2017, cô đã nhiều lần chia sẻ trải nghiệm thẩm mỹ trong các hội nhóm làm đẹp trên mạng xã hội.

Cuối năm 2016, Bích Hạnh đăng tải hình ảnh trước và sau khi thực hiện một số phương pháp thẩm mỹ như nhấn mí, nâng mũi cấu trúc, tiêm môi và tiêm cằm. Thời điểm đó, cô thẳng thắn thừa nhận tâm trạng thất vọng sau khi hoàn thành các thủ thuật làm đẹp.

"2 ảnh trên là mặt em chưa làm gì, 2 ảnh dưới là đã nhấn mí, làm mũi cấu trúc, tiêm môi, tiêm cằm lẹm (cằm em lẹm nên em tiêm cho đều chứ không tiêm dài cằm). Tổng quan em làm xong ai cũng nói em già đi, không trẻ và xinh như đầu mà em buồn quá các chị ơi.

Mũi cũ em rất cao nhưng khoằm, dáng mũi dòm mồm, em muốn làm dáng mũi Tây, thì bây giờ đầu mũi em hơi hếch quá, dáng mũi to... Muốn đi làm lại mà sợ công việc trì trệ, mà em sợ đau lắm. Em hãi hùng cái lần làm mũi lần 1 lắm rồi" , cô viết.

Bích Hạnh thừa nhận vấn đề về chiếc mũi từ 10 năm trước

Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến từ cộng đồng làm đẹp. Không ít người khuyên cô nên chờ thêm thời gian để mũi ổn định, về dáng thay vì vội vàng chỉnh sửa lại.

Đến đầu năm 2017, Bích Hạnh tiếp tục cập nhật tình hình sau khoảng 8 tháng nâng mũi. Lúc này, quan điểm của cô đã có phần thay đổi tích cực hơn: "Em làm tính đến giờ là được 8 tháng rồi… Tính ra đến giờ thì khá là ưng ạ. Cách đây 2 tháng vẫn phàn nàn vì không hợp, nhưng càng ngày thấy nó càng đỡ và hài hòa hơn vào mặt mình nên cũng đỡ tủi…”.

Có thể thấy, câu chuyện về chiếc mũi vẫn là điều khiến Bích Hạnh nhiều lần nhắc lại trong suốt 10 năm qua. Thực tế, việc một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt có thể khiến cô suy nghĩ lâu như vậy cũng cho thấy tâm lý quen thuộc của nhiều người khi quyết định can thiệp thẩm mỹ. Đó là kỳ vọng cải thiện một điểm chưa ưng ý nhưng đôi khi lại nhớ và tiếc vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình.