Chiếc Mercedes-Benz C 300 nhập khẩu này mất giá 25 triệu đồng/km lăn bánh: Màu sơn hiếm, có trang bị hơn xe chính hãng

Một chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG phiên bản First Edition đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Xe đã đăng ký biển số và mới chỉ lăn bánh vỏn vẹn... 20 km, tức là còn gần như mới tinh. Mức giá bán lại được đưa ra là hơn 2,2 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí sang tên.

C 300 AMG First Edition là phiên bản cao cấp nhất của C-Class tại thị trường Việt Nam, được phân phối chính hãng chỉ 132 chiếc và nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Mức giá niêm yết là 2,399 tỷ đồng và sau khi ra biển là hơn 2,7 tỷ đồng. Như vậy, chủ nhân tiếp theo của chiếc C 300 này tiết kiệm gần 500 triệu đồng nhưng vẫn có một chiếc xe trong tình trạng gần như mới xuất xưởng.

Ngoại thất của chiếc Mercedes-Benz C 300 AMG First Edition được rao bán có màu xanh dương Spectral Blue khá hiếm trên thị trường, đi kèm bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch. Đây là hai trang bị ngoại thất chỉ có trên bản First Edition chứ không có trên bản C 300 AMG lắp ráp hiện nay. Những trang bị khác như đèn pha Digital Light, đèn hậu LED, camera 360 độ... giống hệt với bản C 300 AMG lắp ráp đang bán chính hãng.

Bản nhập khẩu có trang bị bên trong giống bản chính hãng, ví dụ như Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình 12,3 inch sau vô-lăng và màn hình 11,9 inch trung tâm, đèn viền LED chỉnh 64 màu, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng hàng sau... Do xe mới lăn bánh 20 km nên nội thất cũng gần như mới tinh.

Về động cơ, Mercedes-Benz C 300 AMG sử dụng loại 2 lít tăng áp, kết hợp EQ Boost cho công suất cực đại 258 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn. Theo hãng, phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Tất cả các phiên bản sử dụng hộp số 9 cấp.

Với giá bán 2,2 tỷ đồng, chiếc C 300 AMG nhập này vẫn đắt đỏ hơn xe lắp ráp mới. Giá một chiếc lắp ráp hiện là 2,089 tỷ đồng. Đối thủ của C 300 AMG là 330i M Sport đang có giá 1,719 tỷ đồng chính hãng và giá thực tế tại đại lý chỉ là 1,685 tỷ đồng.

Ảnh: Trương Ân Tùng