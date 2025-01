Chiếc máy bay Vietjet lạ trên tuyến Hà Nội - Côn Đảo: Sơn hình hoa Lêkima, dòng chữ tiếng Trung gây chú ý

Mới đây trên các kênh mạng xã hội Việt Nam đã chia sẻ một bức hình chụp một chiếc máy bay Vietjet trên không trung. Chiếc máy bay này gây chú ý bởi nó không mang kiểu dáng của các dòng máy bay ATR-72 do Pháp sản xuất, do Vasco (thuộc Vietnam Airlines) khai thác chặng tương tự; ngoài ra, chiếc máy bay này cũng có màu sơn khác biệt so với những chiếc máy bay Vietjet khác.

Điểm gây chú ý nhất có lẽ nằm ở dòng chữ Trung Quốc ở nửa trên của sườn máy bay.

Bức ảnh chiếc máy bay Vietjet đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Đăng Khoa

Theo tìm hiểu, chiếc máy bay này được Vietjet sử dụng trong hành trình Hà Nội - Côn Đảo. Đây là máy bay C909 do Comac (Trung Quốc) sản xuất. Tên của mẫu máy bay này ban đầu là ARJ21 Xiangfeng, được dịch ra là Phượng hoàng bay.

Comac là nhà sản xuất máy bay trực thuộc chính phủ Trung Quốc. Comac C909 là dòng máy bay cỡ nhỏ, số ghế ngồi tối đa có thể bố trí không tới 100. Để dễ hình dung, Comac C909 có kích thước nhỏ hơn các mẫu máy bay thân hẹp phổ biến như Boeing 737 MAX, Airbus A320, hay Comac C919.

Máy bay Comac C909 của Chengdu Airlines.

Chiếc máy bay Comac C909 có dòng chữ Vietjet được hãng hàng không này thuê ướt từ đối tác Trung Quốc, phục vụ đường bay Hà Nội - Côn Đảo. Thân chiếc máy bay này được sơn hình hoa Lêkima - biểu tượng của Côn Đảo, kèm số 75 đại diện cho 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Trên sườn máy bay vẫn có dòng chữ Chengdu Airlines và dòng chữ tiếng Trung tương ứng, có nghĩa trong tiếng Việt là "Hãng hàng không Thành Đô". Logo hình mặt trời và chim thần của hãng bay này cũng xuất hiện cạnh dòng chữ tiếng Trung và tại đuôi máy bay, tương tự các mẫu máy bay khác của Chengdu Airlines.

Một điều đặc biệt khác ít được nhận ra là phần sơn ở gần đuôi máy bay có dài màu vàng và đỏ tương tự với tông màu của Vietjet.

Máy bay Airbus A320/321 trong màu sơn của Vietjet. Ảnh: Doãn Minh Phúc

Trong một báo cáo ngày 17/12 của Vietjet gửi tới Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không này cho biết ý định thuê ướt 2 (thuê cả máy bay và phi hành đoàn) máy bay Comac 909 để phục vụ tuyến Hà Nội/TP.HCM - Côn Đảo từ đầu năm nay.

Cuối tháng 2/2024, Việt Nam đã là một trong một vài điểm đến ngoài Trung Quốc của Comac trong khuôn khổ triển lãm hàng không Comac Airshow nhằm quảng bá hai mẫu máy bay của hãng, là Comac C919 và Comac C909. Sự kiện đã diễn ra tại Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, ngay sau khi hãng tham dự triển lãm hàng không khác tại Singapore và công bố nhận được 40 đơn hàng.

Comac C909 (màu đỏ) và Comac C919 (màu xanh) tại Sân bay Vân Đồn hồi cuối tháng 2/2024. Ảnh: Tiền Phong

Máy bay C909 do Comac tự nghiên cứu và sản xuất, sử dụng động cơ mang mã GE CF34-10A có xuất xứ Mỹ; trong khi đó, thiết bị bay và hạ cánh của Comac C909 đến từ hãng Liebherr của Đức. Comac C909 có quãng đường bay tối đa lên tới 3.700km, nhưng cũng có thể ngắn hơn từ tối thiểu khoảng 2.200km - tùy cấu hình máy bay.

Ngoài Comac C909, Vietjet được cho là cũng sẽ tiếp nhận 2 máy bay khác cũng để phục vụ tuyến Hà Nội - Côn Đảo. 2 máy bay này là mẫu Embraer E190 Do Brazil sản xuất.