Chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã về Phú Quốc sau hành trình đặc biệt: Gặp trục trặc dẫn đường ở Cực Bắc, mất GPS khi qua Nga, phải đổi sân bay vì bão ở Nhật

Chiếc Airbus A330 mang số hiệu VN-A969 là máy bay thân rộng đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways, vừa được đưa về Phú Quốc sau hành trình từ Mỹ.

Chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh an toàn tại Cảng HKQT Phú Quốc.

Chiếc A330 dài tầm xa, chở 247 khách

Airbus A330 thuộc nhóm máy bay thân rộng được thiết kế cho các đường bay tầm trung và tầm xa. Theo thông tin từ Sun Group, chiếc A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways có tầm bay lên tới 13.450 km.

Tàu bay được bố trí 247 ghế, chia thành 3 hạng dịch vụ. Trong đó, khoang Thương gia có 20 ghế theo cấu hình 1-2-1, có thể ngả phẳng 180 độ. Khoang Phổ thông Đặc biệt có 21 ghế, khoảng cách giữa các hàng ghế lên tới 38 inch, trong khi khoang Phổ thông có 206 ghế theo cấu hình 2-4-2, khoảng cách hàng ghế từ 31-34 inch.

Nội thất của tàu bay lấy cảm hứng từ thiên nhiên Phú Quốc, kết hợp chất liệu cao cấp từ Thụy Sĩ. (Ảnh: Sun Group)

Toàn bộ 3 khoang đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân và Wi-Fi. Nội thất máy bay được thiết kế với các chi tiết lấy cảm hứng từ Phú Quốc.

Với tầm bay 13.450 km, A330 có thể mở rộng khả năng kết nối Phú Quốc với các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Australia và một số điểm đến tại châu Âu.

Tàu bay có 247 ghế thuộc ba hạng dịch vụ. (Ảnh: Sun Group)

Đây là chiếc đầu tiên trong kế hoạch tiếp nhận 8 tàu A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027. Với việc bổ sung dòng tàu thân rộng, quy mô đội bay của hãng dự kiến đạt 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 tàu vào cuối năm 2027, 100 tàu vào cuối năm 2030 và 200 tàu vào cuối năm 2035.﻿

Hành trình đưa chiếc A330 về Phú Quốc có lúc phải đổi hướng vì bão

Chiều 22/9, chiếc A330 mang số hiệu VN-A969 hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong điều kiện trời mưa, đường băng ướt và tầm nhìn hạn chế.

Để đưa chiếc máy bay về Việt Nam, tổ lái đã trải qua nhiều chặng bay và phải xử lý các điều kiện thời tiết, kỹ thuật khác nhau trên hành trình.

Theo cơ trưởng Hồ Minh Tấn, người có hơn 35 năm làm việc trong ngành hàng không, khi bay qua khu vực Cực Bắc, tổ lái gặp ảnh hưởng tới hệ thống dẫn đường. Đến khi bay qua Nga, tổ lái tiếp tục ghi nhận ảnh hưởng liên quan đến GPS.

Ông Hồ Minh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Ảnh: Sun Group)

Tới Nhật Bản, thời tiết bão tại Narita khiến kế hoạch bay phải thay đổi. Tổ lái quyết định chuyển hướng tới Kansai và hạ cánh an toàn trước khi tiếp tục hành trình về Phú Quốc.

Đoạn cuối của chuyến bay cũng đòi hỏi sự tập trung cao do thời tiết tại Phú Quốc. Cơ trưởng Đào Đức Vũ là người trực tiếp thực hiện cú hạ cánh chiếc A330 xuống sân bay Phú Quốc.

Chiếc máy bay thân rộng đầu tiên trong đội tàu của Sun PhuQuoc Airways

Theo Sun Group, việc đưa A330 vào khai thác mở đầu cho giai đoạn phát triển đội tàu thân rộng của Sun PhuQuoc Airways. Hãng dự kiến sở hữu 8 tàu bay từ nay đến tháng 4/2027.

Cơ trưởng Hồ Minh Tấn đánh giá A330 phù hợp với các đường bay tầm trung và xa, đồng thời có hệ thống dự phòng phục vụ hoạt động khai thác.

Việc bổ sung máy bay thân rộng cũng tạo thêm năng lực vận chuyển hành khách đến và đi từ Phú Quốc. Theo kế hoạch được doanh nghiệp công bố, dòng máy bay này sẽ được sử dụng để mở rộng kết nối đảo với các thị trường quốc tế.

Trong khi đó, hạ tầng hàng không tại Phú Quốc đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiện tại và phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo của đảo Ngọc. Trọng tâm dài hạn là Nhà ga T2 và các công trình phụ trợ phục vụ hàng không với tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, hiện đang được triển khai và dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4/2027, hướng tới phục vụ APEC 2027, đồng thời tăng năng lực đón và phục vụ khách quốc tế của Cảng HKQT Phú Quốc.﻿