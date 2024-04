Chiếc máy bay riêng đắt nhất hành tinh: Có phòng hội nghị 100 người, 2 bếp ăn, chủ nhân lại không phải là tỷ phú

Được biết đến với cái tên Lực lượng Không quân Một (Air Force One), chiếc Boeing 747-8 dành riêng cho Tổng thống Mỹ sắp được đưa vào hoạt động trong vài năm tới. Đây là chiếc máy bay riêng không dành cho mục đích thương mại đắt đỏ nhất hành tinh lúc này, với giá ước tính khoảng 1,6 tỷ USD (gần 40.000 tỷ đồng).

Máy bay mới của Tổng thống Mỹ

Air Force One là tên gọi chung cho những chiếc máy bay của Tổng thống Mỹ. Chiếc Air Force One đang được sử dụng hiện tại là 2 chiếc Boeing 747. Thế nhưng chúng sẽ được “nghỉ hưu” trong 4 năm tới và Chính phủ Mỹ chuyển sang dùng chiếc Boeing 747-8 mới được cải tiến nhiều, với mức giá gấp gần 3 lần.

Ảnh: Boeing

Chiếc máy bay tỷ đô này đang được sửa đổi để phù hợp với vai trò mới tại cơ sở của Boeing ở Texas. Vì lý do an ninh quốc gia, chi tiết của cuộc đại tu được giữ bí mật. Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu mà Simple Flying và thông tin công khai về đội bay hiện tại, Air Force One mới sẽ có rất nhiều nâng cấp. Nó sẽ trở thành chiếc máy bay đảm bảo an ninh tối đa và tân tiến bậc nhất thế giới.

Về cơ bản, mẫu mới nhất Boeing 747-8 có nâng cấp so với mẫu tiền nhiệm về hiệu suất, với mức tiêu thụ nhiên liệu giảm đáng kể và phạm vi hoạt động bổ sung thêm 1.000 hải lý.

Ảnh: Boeing

Bên trong máy bay riêng đắt nhất thế giới có gì?

Chi phí cao của Boeing 747-8 là do các tính năng liên lạc và an ninh tiên tiến cũng như nội thất tùy chỉnh của nó. Chiếc máy bay rộng 371m2 này được thiết kế đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu của Tổng thống.

Cụ thể, bên trong máy bay có một phòng hội nghị chứa được đến 100 người và phòng ăn dành cho các cuộc họp. Tổng thống, Đệ nhất phu nhân và các thành viên gia đình đều sẽ có phòng riêng. Bên cạnh đó, trong Air Force One có khu văn phòng rộng rãi dành cho nhân viên cấp cao, cơ sở y tế và hai bếp ăn có thể cung cấp 100 bữa ăn trong một lần.

Phòng họp và phòng làm việc trên Air Force One hiện tại

Nội thất của máy bay cũng được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa cho Tổng thống và các nhân viên trong những chuyến bay dài. Không chỉ là phương tiện di chuyển dành cho Tổng thống, Air Force One là biểu tượng của Hoa Kỳ để thể hiện sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình.

Máy bay được Không quân Hoa Kỳ vận hành và được duy trì ở các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và an ninh. Thiết kế của Boeing 747-8 đã được công bố vào tháng 3 năm ngoái với màu sơn bên ngoài thay đổi một chút so với Air Force One hiện tại.

Nội thất bên trong một chiếc Boeing 747-8 khác được thiết kế thành máy bay riêng

Sau khi hai chiếc máy bay hiện tại ngừng hoạt động, dự kiến chúng sẽ được cho các bảo tàng hoặc được tặng. Theo AP News, một chiếc Air Force One sắp nghỉ hưu sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George HW Bush ở Texas.