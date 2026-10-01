Chiếc máy bay giá hơn 2.000 tỷ đồng của Cristiano Ronaldo

Hơn 7.500 người đã đồng loạt theo dõi chuyến bay của Cristiano Ronaldo sau khi anh rời tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen ngay trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League, trong khi chuyên cơ riêng của ngôi sao này được ghi nhận đang trên đường từ Madrid tới thủ đô Đan Mạch.

Theo RTP, Ronaldo đã không tham gia buổi tập của Bồ Đào Nha tại sân Parken ngày 30/9, dù HLV Jorge Jesus trước đó xác nhận tiền đạo này sẽ tập cùng toàn đội. Sau khi rời sân, Ronaldo được nhìn thấy lên xe cùng các thành viên Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Động thái này diễn ra không lâu sau cuộc họp báo của HLV Jorge Jesus trước trận đấu với Đan Mạch. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo sẽ tiếp tục không đá chính, sau khi đã ngồi dự bị trong trận thắng Na Uy trước đó.

Ronaldo đã rời tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Mirror)

Sau khi rời đội tuyển, Ronaldo xác nhận trên mạng xã hội rằng anh đã quyết định rời trại tập trung. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sau đó cũng xác nhận cầu thủ này không còn nằm trong đội hình chuẩn bị cho hai trận đấu với Đan Mạch và Na Uy.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chuyến bay bằng máy bay riêng đưa Ronaldo trở về Tây Ban Nha đã thu hút sự chú ý đặc biệt, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất thế giới trên nền tảng này, với hơn 7.500 người cùng lúc cập nhật vị trí máy bay theo thời gian thực.

Chiếc máy bay dự kiến hạ cánh tại thủ đô Đan Mạch lúc khoảng 3h20 sáng hôm sau theo giờ Việt Nam. Và chuyến bay trở về Madrid dự kiến khởi hành vào khoảng 4h15 và hạ cánh tại Tây Ban Nha vào khoảng 7h sáng.

Chuyên cơ trị giá hàng chục triệu USD

Chiếc máy bay riêng của Ronaldo có tên là Bombardier Global Express, thuộc dòng máy bay phản lực doanh nhân tầm xa của nhà sản xuất Canada Bombardier.

Bombardier Global Express 6500 của Ronaldo có giá khoảng 81 triệu USD (hơn 2 nghìn tỷ đồng), tùy cấu hình nội thất. Máy bay có thể chở khoảng 17 hành khách, được thiết kế cho những hành trình đường dài với không gian riêng dành cho nghỉ ngơi, làm việc và ăn uống.

Chuyên cơ mang logo CR7, có thể bay liên tục hơn 18 giờ với tầm hoạt động hơn 10.600 km, được trang bị động cơ Rolls-Royce và công nghệ giảm rung lắc Smooth Flex Wing.

Đây là bước nâng cấp đáng kể so với chiếc Gulfstream G200 mà Ronaldo từng sở hữu từ năm 2015. Theo các thông tin được công bố trước đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bán chiếc máy bay cũ sau khi chuyển sang sử dụng một mẫu Bombardier Global Express mới hơn.

Bombardier Global Express 6500 thuộc nhóm máy bay thương gia tầm xa, có khả năng bay liên lục địa và được trang bị khoang hành khách cao cấp. Tùy cấu hình, máy bay có khu vực tiếp khách, bàn ăn, không gian làm việc, phòng riêng và các tiện nghi phục vụ những chuyến bay kéo dài nhiều giờ.

Với lịch thi đấu dày đặc và thường xuyên phải di chuyển giữa châu Âu, Trung Đông cùng nhiều địa điểm khác, máy bay riêng giúp Ronaldo chủ động hơn về thời gian và lịch trình. Chính ngôi sao người Bồ Đào Nha từng cho biết máy bay là một trong những tài sản đắt giá nhất mà anh từng mua, đồng thời giải thích rằng việc sử dụng hàng không thương mại không thuận tiện đối với một cầu thủ có mức độ nhận diện quá lớn.