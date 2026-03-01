Chiếc máy bay duy nhất dám bay vào Iran trong mưa đạn Mỹ-Israel

Theo Haberler, cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ và Israel vào Iran đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành hàng không dân dụng trong khu vực, khiến nhiều máy bay đang bay trên không trung trong thời điểm xảy ra vụ tấn công đã phải thay đổi lộ trình vì lý do an ninh.

Bộ Giao thông Vận tải Israel ngày 28/2 thông báo đóng cửa không phận cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân sự trong khu vực.

Sau khi vụ không kích của Mỹ và Israel xảy ra, cuộc tấn công tên lửa đáp trả của Tehran vào thủ đô Tel Aviv của Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông; đã khiến không phận Iran bị phong tỏa hoàn toàn, các chuyến bay dân sự đã được chuyển hướng khỏi không phận nước này.

Trong khi một số chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran bị hủy, các máy bay dân dụng di chuyển ra khỏi không phận Iran và Iraq hoặc có đường bay xuyên qua Iran đã phải thay đổi lộ trình, được hướng dẫn đi theo các tuyến đường thay thế, hoặc là quay đầu hoặc bay vòng qua Iran.

Tình trạng này được cho là đã làm tăng mật độ chuyến bay trong không phận các nước xung quanh Iran, đặc biệt là ở Ai Cập và các nước lân cận, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và chậm trễ trong giao thông hàng không đang diễn ra.

Trong khi tình hình hỗn loạn đang diễn ra trên không, thì hình ảnh một chiếc máy bay xuất hiện trên ảnh radar đã được chia sẻ trên mạng xã hội, khi nó là chiếc máy bay duy nhất tiến vào không phận Iran, trong khi hàng trăm chiếc máy bay khác đã phải thay đổi lộ trình, bay vòng quanh Iran.

Sau hình ảnh radar về chiếc máy bay “lớn mật” này được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã gây xôn xao dư luận.

Một số người dùng mạng xã hội cho rằng, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm và không hiểu rõ nguyên nhân tại sao hãng hàng không chủ quản của chiếc máy bay Boeing 737 này lại không nhận được thông báo từ các cơ quan hàng không quốc tế, cũng như cập nhật tình hình chiến sự trong khu vực.

Một người dùng mạng xã hội chỉ trích “chuyến bay SVR737 cất cánh mà không thèm đọc tin tức”, trong khi một người khác nói rằng, chuyến bay SVR737 dường như hành động như thể “cuộc đời chỉ sống một lần!”.

Được biết, Ural 737 (SVR737) là cách gọi không chính thức để chỉ các máy bay Boeing 737 do hãng hàng không Ural Airlines (của Nga, mã ICAO: SVR) khai thác, trên tuyến đường bay từ Koltsovo (Yekaterinburg - Nga) đến Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) với mã số chuyến bay là U6737.

Theo số liệu trên trang “flightaware”, SVR737 cất cánh từ Koltsovo lúc 09:10 AM giờ GMT+5 (trễ 45 phút) ngày 28/2 và hạ cánh ở Sân bay quốc tế Al Maktoum - Dubai lúc 01:24 PM GMT+4 (trễ một giờ 9 phút).