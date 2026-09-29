Chiếc máy bay ‘chim đen' huyền thoại, dài gần 33 mét, tốc độ 3.700 km/h, từng đánh bại 4.000 tên lửa, biến mất bí ẩn khỏi NASA

Chiếc máy bay huyền thoại của Không quân Mỹ được cho là biến mất khỏi hình ảnh vệ tinh từ tháng 5.

"Chim đen" SR-71, dòng máy bay do thám huyền thoại của Mỹ, đã biến mất khỏi căn cứ quân sự tại California. Sự việc diễn ra đúng lúc NASA hé lộ hình ảnh một mẫu máy bay bí ẩn khiến giới quan sát đặt câu hỏi về khả năng 2 sự việc có liên quan.

Chiếc SR-71 mang số hiệu 844 từng được trưng bày trong nhiều năm tại Trung tâm Nghiên cứu bay Armstrong của NASA, nằm cùng khu vực với Căn cứ Không quân Edwards.

Theo hình ảnh vệ tinh được Steve Trimble, biên tập viên quốc phòng của Aviation Week, phân tích, chiếc máy bay đã không còn xuất hiện tại đây ít nhất từ ngày 17/5.

Thời điểm chiếc SR-71 biến mất càng thu hút sự chú ý khi Giám đốc NASA Jared Isaacman mới đây công bố hình ảnh một mẫu máy bay có hình dáng tương tự Blackbird tại hội nghị All-In Summit ở Los Angeles. Ông cho biết NASA đang tái xây dựng đội máy bay thử nghiệm X-plane và muốn đẩy mạnh nghiên cứu về tốc độ cực cao và độ cao lớn.

"Chúng tôi đang tái xây dựng đội X-plane của NASA. X-59 đang nghiên cứu bay siêu thanh với tiếng ồn thấp, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu", Isaacman nói.

Ông cũng cho biết NASA sẽ sớm đưa máy bay trở lại phục vụ các chuyến bay ở độ cao và tốc độ từng đạt được trong những thập niên trước, thậm chí vượt xa các giới hạn đó.

Chiếc SR-71 cuối cùng

Chiếc máy bay biến mất không phải một mẫu trưng bày thông thường. Ban đầu mang số hiệu Không quân Mỹ 61-7980, đây là chiếc SR-71 cuối cùng được sản xuất và cũng là chiếc cuối cùng của dòng máy bay này thực hiện chuyến bay. Nó hoàn thành chuyến bay cuối cùng vào năm 1999, cách đây hơn 26 năm.

Theo Business Insider, chỉ 32 chiếc SR-71 "ra lò" và đưa vào phục vụ trong giai đoạn 1964 tới 1998. Dù khoảng 4.000 tên lửa nhắm vào SR-71, chúng không thể đuổi kịp tốc độ bay khủng khiếp của "Chim đen". Chỉ 12 trong số 32 chiếc từng gặp tai nạn.

SR-71 dài 32,74 m và cao 5,64 m, trọng lượng không tải là 30.600 kg. Tốc độ của SR-71 đạt Mach 3 (3.700 km/h)

Hiện chưa rõ chiếc máy bay đang ở đâu. Tuy nhiên, các nguồn tin của Aviation Week cho biết nó đã được đưa vào một nhà chứa máy bay hồi đầu năm nay để kiểm tra.

Sự biến mất của chiếc SR-71, kết hợp với những hình ảnh được Isaacman công bố, đã làm dấy lên khả năng NASA hoặc các cơ quan liên quan có thể đang xem xét một tái khởi động chương trình bay sau hơn 2 thập kỷ.

Tuy nhiên, NASA chưa xác nhận khả năng này. Cơ quan này cho biết những phát biểu của Isaacman là một phần của kế hoạch rộng hơn nhằm phát triển các máy bay thử nghiệm phục vụ nghiên cứu tốc độ cao và bay ở độ cao lớn.

NASA tiếp tục đẩy giới hạn tốc độ

Khu vực sa mạc California từ lâu đã là nơi thử nghiệm nhiều chương trình hàng không tiên tiến nhất của Mỹ. NASA hiện tiếp tục sử dụng khu vực này để nghiên cứu công nghệ bay siêu thanh.

Mẫu máy bay thử nghiệm X-59 của NASA đã vượt tốc độ Mach 1 trong các cuộc thử nghiệm tại Edwards. Đây là một phần trong chương trình nghiên cứu nhằm giảm tiếng nổ siêu thanh khi máy bay bay trên đất liền.

Thay vì tiếng nổ lớn thường thấy khi máy bay vượt tốc độ âm thanh, X-59 được thiết kế để tạo ra âm thanh nhỏ hơn.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình là thu thập đủ dữ liệu để hỗ trợ việc xây dựng các quy định cho máy bay siêu thanh thương mại trong tương lai. Nếu thành công, công nghệ này có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian bay giữa các thành phố cách xa nhau.

Việc chiếc SR-71 biến mất hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức. Trong khi đó, những tuyên bố mới của NASA cho thấy Mỹ đang tiếp tục đầu tư vào các công nghệ bay ở tốc độ và độ cao từng là đặc trưng của Blackbird.

Theo California Post