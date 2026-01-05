Chiếc máy bay biết từng “chân tơ kẽ tóc” của ông Maduro, vẽ đường cho chiến dịch bắt giữ

Chiếc máy bay bí mật

Dường như có ít nhất một, và có thể là hai chiếc máy bay không người lái tàng hình bí mật RQ-170 Sentinel của Không quân Mỹ đã tham gia vào chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân.

Việc bắt gặp một chiếc RQ-170 trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ thực tế là điều cực kỳ hiếm hoi, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn không bất ngờ, trang TWZ nhận định.

RQ-170 được bộ phận Skunk Works của Lockheed Martin thiết kế chính xác cho những nhiệm vụ như vậy: cung cấp khả năng giám sát liên tục các mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong môi trường tranh chấp, bao gồm cả việc hỗ trợ các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt giống như chiến dịch vừa diễn ra tại Venezuela.

Một người quan sát máy bay tại địa phương ở Puerto Rico đã quay được đoạn video cho thấy chiếc RQ-170 quay trở lại Trạm Hải quân cũ Roosevelt Roads. Người này cũng ghi lại được cảnh các máy bay khác hạ cánh xuống căn cứ trong cùng ngày.

Không quân Mỹ đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của RQ-170 từ hơn một thập kỷ rưỡi trước, nhưng vẫn cực kỳ kín tiếng về đội bay Sentinel, được cho là có tổng số từ 20 đến 30 chiếc. Tuy nhiên, những thông tin đã biết về hoạt động tác chiến của loại máy bay này cho đến nay hoàn toàn trùng khớp với diễn biến của chiến dịch tại Venezuela.

RQ-170 hiện là một thiết kế đã có tuổi đời ít nhất 20 năm và không phải là loại máy bay tàng hình tối tân nhất. Mặc dù vậy, nó vẫn là một công cụ tàng hình hiệu quả cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát liên tục mà nhiều đối thủ khó có thể phát hiện, ngay cả khi nó bay sâu trong không phận của họ.

Các máy bay này được cho là có khả năng mang theo nhiều loại cảm biến, bao gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động với khả năng tạo ảnh khẩu độ tổng hợp và chỉ thị mục tiêu di động mặt đất, một cụm cảm biến quang điện/hồng ngoại, và/hoặc các bộ thiết bị tình báo điện tử/tín hiệu.

Với loạt khả năng đó, RQ-170 cung cấp một phương thức giá trị để bí mật theo dõi sự di chuyển của ông Maduro và thiết lập "quy luật sinh hoạt" của ông cũng như lực lượng cảnh vệ trong một thời gian dài trước khi chiến dịch bắt giữ chính thức nổ ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc có một chiếc UAV bay lượn trên đầu mang lại nguồn thông tin thời gian thực không thể thiếu, giúp phát hiện các mối đe dọa bất ngờ xuất hiện. Những hình ảnh trực tiếp này cũng giúp các lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, theo dõi chiến dịch ngay khi nó đang diễn ra.

"Tôi đã có thể theo dõi sự việc theo thời gian thực, và tôi đã quan sát mọi khía cạnh của nó," ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News.

Đội bay Sentinel đã được sử dụng theo cách chính xác như vậy trước và trong cuộc đột kích dẫn đến cái chết của trùm khủng bố Al Qaeda Osama Bin Laden tại Abbottabad, Pakistan vào năm 2011.

Các khía cạnh khác trong kế hoạch cho nhiệm vụ Venezuela cũng được cho là mô phỏng lại kịch bản từng dùng trước chiến dịch Bin Laden, bao gồm việc xây dựng một bản sao tỷ lệ thực ngôi nhà an toàn của ông Maduro và việc xâm nhập của một đội tiền trạm CIA để thu thập thêm thông tin về lịch trình hàng ngày của ông.

Việc sử dụng RQ-170 trên bầu trời Iran trong quá khứ để giám sát chương trình hạt nhân của nước này là một ví dụ điển hình khác về khả năng giám sát liên tục các địa điểm trọng yếu ngay cả trong những khu vực bị phong tỏa, mặc dù một chiếc đã bị mất tại quốc gia này vào năm 2011.

Các máy bay Sentinel cũng có khả năng đã thực hiện các chuyến bay ít nhất là rất gần không phận Triều Tiên khi hoạt động từ Hàn Quốc. Trong quá khứ, loại UAV này cũng từng được triển khai ở những nơi khác tại Thái Bình Dương, và có thể đã được đưa đến khu vực Biển Đen để thu thập tình báo về lực lượng Nga trên bán đảo Crimea trong giai đoạn 2022-2023.

RQ-170 đã được sử dụng thế nào?

Với tất cả những điều trên, RQ-170 cũng có thể đã giám sát các căn cứ quân sự của Venezuela và các địa điểm khác mà lực lượng Mỹ đã tấn công trong chiến dịch, đồng thời hỗ trợ đánh giá thiệt hại sau tấn công.

Không quân Mỹ từng tiết lộ việc thử nghiệm Sentinel trong vai trò đánh giá thiệt hại bom đạn phối hợp với máy bay ném bom B-2.

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan “Razin” Caine cũng nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng của hệ thống phòng không Venezuela đối với kế hoạch tác chiến, điều này cũng có thể đóng vai trò trong quyết định sử dụng RQ-170.

Mặc dù năng lực phòng không của Venezuela còn hạn chế – và hiện tại có lẽ còn yếu hơn nhiều sau các cuộc không kích của Mỹ – nhưng chúng vẫn gây ra những rủi ro buộc phải tính đến.

Những bình luận của Tướng Caine cho thấy có sự tham gia của các máy bay F-22 Raptor, được coi là loại máy bay chiến đấu có người lái với khả năng sống sót cao nhất trong biên chế quân đội Mỹ hiện nay.

Theo Tướng Caine, ngoài F-22, các thành phần không quân trong đội hình tác chiến của Mỹ còn bao gồm "F-35, F[/A]-18, EA-18, E-2, máy bay ném bom B-1 và các máy bay hỗ trợ khác, cũng như nhiều máy bay không người lái".

Nhiệm vụ trấn áp và tiêu diệt phòng không đối phương chắc chắn là một nhiệm vụ then chốt đối với các máy bay tàng hình F-35.

Nhiều khả năng RQ-170 cũng đã tham gia chiến dịch đó, cung cấp sự giám sát trực tiếp từ trên cao cho các cuộc không kích và thông tin tình báo để đánh giá thiệt hại sau nhiệm vụ.

Vẫn còn nhiều câu hỏi về việc mạng lưới phòng không Venezuela đã phản ứng – hoặc không phản ứng – như thế nào trước chiến dịch của Mỹ. Được biết, một trực thăng của Mỹ đã bị hư hại do hỏa lực mặt đất không xác định trong quá trình làm nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể bay được. Hiện tại chưa ghi nhận thêm máy bay nào khác bị hư hại.

Điều chúng ta có được lúc này là bằng chứng rõ ràng rằng ít nhất một chiếc RQ-170 đã tham gia vào chiến dịch tại Venezuela.