Chiếc iPhone Titan rẻ nhất Việt Nam hiện nay, đáng mua hơn iPhone 17

Bước sang năm 2026, thị trường di động chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về giá, nhưng chính điều này lại tạo ra cơ hội vàng cho những người dùng thông thái. Trong khi iPhone 16 Pro hay iPhone 17 Series đang neo ở mức giá rất cao, thì iPhone 15 Pro bất ngờ trở thành "món hời" công nghệ được săn đón nhất.

Hiện tại, mức giá cho một chiếc iPhone 15 Pro hàng cũ (Likenew) đã giảm sâu, chỉ còn dao động trong khoảng 16 - 19 triệu đồng. Với số tiền này, người dùng sở hữu được một thiết bị có khung vỏ Titanium cao cấp, màn hình 120Hz mượt mà và khả năng xử lý AI mạnh mẽ - những trang bị mà thậm chí phiên bản iPhone 16, thậm chí là iPhone 17 tiêu chuẩn trong cùng tầm giá cũng không thể so bì.

Điểm "ăn tiền" nhất của iPhone 15 Pro chính là sức mạnh duy trì dù đã ra mắt 2 năm. Đây là chiếc iPhone "đời cũ" duy nhất đủ sức mạnh phần cứng mạnh mẽ bởi con chip A17 Pro và 8GB RAM. Trong bối cảnh các tính năng thông minh như tóm tắt văn bản, Siri thế hệ mới, Genmoji hay tích hợp ChatGPT đang trở thành xu hướng bắt buộc, iPhone 15 Pro vẫn đảm bảo trải nghiệm của bạn không bị lỗi thời. Dù công nghệ AI vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, nhưng việc sở hữu phần cứng tương thích ngay từ bây giờ với mức giá tầm trung là một nước đi cực kỳ kinh tế thay vì phải nâng cấp lên các đời máy mới đắt đỏ.

Về trải nghiệm cầm nắm và thị giác, iPhone 15 Pro vẫn giữ vững đẳng cấp của một thiết bị "Pro". Khung viền Titanium không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng, bền bỉ mà còn giải quyết triệt để vấn đề trọng lượng, giúp máy nhẹ hơn đáng kể so với các đời iPhone khung thép trước đây (nhẹ hơn khoảng 20g so với iPhone 14 Pro). Cảm giác cầm nắm thoải mái, không mỏi tay khi sử dụng lâu dài là điểm cộng lớn, thậm chí thiết kế này còn được nhiều người dùng đánh giá là tinh tế hơn so với một số thay đổi trên dòng iPhone 17 Pro mới ra mắt. Bên cạnh đó, cổng USB-C tốc độ cao 10Gbps mang lại sự tiện lợi tối đa khi có thể dùng chung sạc với hệ sinh thái MacBook, iPad và hỗ trợ xuất dữ liệu cực nhanh cho nhu cầu quay chụp chuyên nghiệp.

Một yếu tố then chốt khiến iPhone 15 Pro "bóp nghẹt" các đối thủ cùng tầm giá và cả iPhone 16 thường chính là màn hình ProMotion 120Hz. Sự chênh lệch giữa 60Hz và 120Hz là cực kỳ rõ rệt trong các thao tác vuốt chạm hàng ngày. Một khi đã trải nghiệm sự mượt mà của màn hình ProMotion, người dùng sẽ rất khó để quay lại sử dụng các màn hình tần số quét thấp truyền thống. Kết hợp với cụm camera 48MP chất lượng cao, hỗ trợ quay video ProRes và khả năng chụp ảnh 24MP mặc định sắc nét, iPhone 15 Pro vẫn là một con quái vật về nhiếp ảnh trong năm 2025-2026 dù không cần đến khả năng zoom 5x của dòng Pro Max.

So với iPhone 17 thường mới ra mắt, chiếc điện thoại này cũng có lợi thế cạnh tranh lớn bởi mức giá rẻ hơn đáng kể.

Nhìn chung, iPhone 15 Pro hiện là chiếc iPhone cao cấp toàn diện nhất trong tầm giá dưới 20 triệu đồng. Nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang dùng iPhone 14 trở về trước muốn nâng cấp để trải nghiệm công nghệ màn hình đỉnh cao, vật liệu Titanium và trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence mà không muốn "đau ví" cho những thế hệ iPhone 16 hay 17 mới nhất.