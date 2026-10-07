Chiếc iPhone "quốc dân" từng được bán hơn 20 triệu đồng nay giá chỉ còn 5 triệu, đáng mua nhất lúc này

Từng là chiếc iPhone "quốc dân" với giá chính hãng 21,99 triệu đồng, iPhone 11 hiện chỉ còn từ khoảng 4,5 triệu đồng trên thị trường máy cũ. Dù đã 7 năm tuổi, mẫu máy này vẫn được Apple cho lên iOS 27, phiên bản hệ điều hành mới nhất.

Năm 2019, iPhone 11 chính thức được bán chính hãng tại Việt Nam với giá 21,99 triệu đồng cho bản 64GB. Nhờ mức giá "mềm" nhất trong bộ ba cùng thời, nhiều màu sắc trẻ trung và camera kép cải tiến rõ rệt, iPhone 11 nhanh chóng trở thành mẫu iPhone phổ biến bậc nhất, được người dùng gọi vui là chiếc iPhone "quốc dân".

Sau 7 năm, chiếc máy từng hơn 20 triệu đồng này hiện chỉ còn từ 4,48 triệu đồng tại một cửa hàng ở TP.HCM, áp dụng cho máy có ngoại hình 97 - 99%. Mức giảm vào khoảng 80% so với giá lúc mở bán. Tại các hệ thống bán lẻ khác, iPhone 11 cũ đang dao động khoảng 4,09 - 6,29 triệu đồng tùy dung lượng và tình trạng máy, ngang tầm nhiều smartphone Android phổ thông mới.

Trước WWDC 2026, nhiều tin đồn cho rằng iPhone 11 sẽ bị Apple dừng cập nhật phần mềm. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận iOS 27 hỗ trợ đúng các mẫu máy từng được lên iOS 26, trong đó có iPhone 11. Bản iOS 27 chính thức được phát hành ngày 14/9/2026, giúp chiếc iPhone "quốc dân" tiếp tục nằm trong nhóm iPhone rẻ nhất còn nhận cập nhật mới.

Dù vậy, người dùng không nên kỳ vọng quá nhiều. iPhone 11 không hỗ trợ Apple Intelligence, nên các tính năng AI mới sẽ không xuất hiện trên máy. Những gì người dùng nhận được chủ yếu là cải tiến về giao diện, độ ổn định và các bản vá bảo mật.

iPhone 11 dùng chip A13 Bionic, vẫn đủ mượt cho các nhu cầu phổ biến như lướt Facebook, TikTok, nhắn Zalo, xem video hay chụp ảnh thường ngày. Camera kép với ống góc siêu rộng và chế độ chụp đêm vẫn cho chất lượng ảnh ổn trong điều kiện đủ sáng.

Mặt khác, đây là chiếc máy đã 7 năm tuổi. Pin phần lớn đã chai, máy không hỗ trợ 5G và bản 64GB rất dễ đầy bộ nhớ. Màn hình LCD của iPhone 11 cũng kém sắc nét hơn so với màn OLED trên các đời mới. Ngoài ra, vì từng bán rất chạy, lượng máy đã thay màn hình hoặc thay pin không chính hãng trên thị trường khá nhiều, khiến người mua cần cẩn trọng khi chọn máy.

Với ngân sách khoảng 4 - 5 triệu đồng, iPhone 11 phù hợp làm máy phụ, máy cho người lớn tuổi hoặc học sinh chỉ cần nghe gọi, học online và dùng mạng xã hội. Nếu muốn một chiếc iPhone dùng lâu dài, người mua nên cân nhắc thêm khoảng 3 - 4 triệu đồng để lên iPhone 12 Pro hoặc iPhone 13 cũ, hiện có giá từ khoảng 7,98 triệu đồng. Các mẫu này có 5G, màn hình OLED và thời gian được hỗ trợ phần mềm dự kiến dài hơn.

Bên cạnh đó, 2 "người anh em" ra mắt cùng thời với iPhone 11 cũng ghi nhận mức giảm giá mạnh. iPhone 11 Pro 64GB từng có giá chính hãng 30,99 triệu đồng, nay chỉ còn từ 5,48 triệu đồng. iPhone 11 Pro Max 64GB từng có giá 33,99 triệu đồng, hiện còn từ 5,98 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 82%. Cả hai cũng được lên iOS 27 và không hỗ trợ Apple Intelligence.

Điểm đáng chú ý là hai bản Pro hiện chỉ đắt hơn iPhone 11 khoảng 1 - 1,5 triệu đồng, nhưng có màn hình OLED và thêm camera tele. Với người muốn trải nghiệm màn hình đẹp hơn trong tầm giá dưới 6 triệu đồng, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.