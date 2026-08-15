Chiếc iPhone huyền thoại này vừa biến thành đồ cổ

Kể từ giờ, dòng iPhone huyền thoại này sẽ không còn được Apple Store và các đại lý ủy quyền tiếp nhận sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nữa.

Apple vừa chính thức đưa iPhone X vào danh sách sản phẩm "obsolete", tức là đã lỗi thời theo tiêu chí của hãng. Kể từ thời điểm này, những người dùng còn giữ chiếc máy ra mắt năm 2017 sẽ không còn được Apple Store hay bất kỳ đại lý dịch vụ ủy quyền nào tiếp nhận sửa chữa hoặc thay thế phần cứng.

Theo chính sách của Apple, một sản phẩm bị xếp vào diện lỗi thời khi đã qua 7 năm kể từ ngày hãng ngừng phân phối. iPhone X chính thức bị khai tử khỏi kệ bán vào tháng 9/2018, đủ để đáp ứng ngưỡng thời gian này.

Ra mắt tháng 11/2017 với mức giá khởi điểm 999 USD, iPhone X từng được Apple định vị là sản phẩm kỷ niệm 10 năm dòng iPhone. Đây là chiếc iPhone đầu tiên trang bị màn hình OLED, lần đầu tiên giới thiệu công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID và cũng là lần đầu tiên Apple loại bỏ hoàn toàn nút Home vật lý để đổi lấy thiết kế gần tràn viền với phần tai thỏ chứa cụm camera và cảm biến Face ID ở mặt trước.

Khung máy bằng thép không gỉ và mặt lưng kính là những chi tiết định hình ngôn ngữ thiết kế iPhone trong nhiều năm sau đó.

Về phần mềm, iOS 16 là phiên bản hệ điều hành cuối cùng mà iPhone X được hỗ trợ. Apple cho biết thiết bị vẫn tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật cho iOS 16, tuy nhiên người dùng sẽ không thể nâng cấp lên các tính năng mới hơn.

Cùng đợt với iPhone X, Apple cũng đưa MacBook Pro 15 inch phiên bản năm 2018 vào danh sách lỗi thời.