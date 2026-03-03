Chiếc iPhone giá chạm đáy sau Tết

Hiện tại, các đại lý phân phối chính hãng Apple tại Việt Nam đang áp dụng mức giá cực kỳ hấp dẫn cho iPhone 15 Plus mã VN/A. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn 128GB hiện chỉ còn quanh mức 19,99 triệu đồng, giảm sâu tới 6 triệu đồng so với giá ban đầu. Các phiên bản bộ nhớ dồi dào hơn như 256GB và 512GB cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục từ 6 đến 7 triệu đồng, lần lượt lùi về mức 22,99 triệu đồng và 27,99 triệu đồng.

Động thái hạ giá mạnh mẽ này không chỉ kích cầu thị trường đầu năm mà còn giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận một thiết bị cao cấp mà không cần quá bận tâm về vấn đề tài chính.

Với mức giá hiện tại rẻ hơn niêm yết tới hàng triệu đồng, chiếc điện thoại màn hình 6.7 inch này đang trở thành tâm điểm săn đón của đông đảo người dùng muốn nâng cấp thiết bị với chi phí tối ưu nhất.

Điểm ăn tiền lớn nhất của iPhone 15 Plus chính là diện mạo sang trọng, không hề lỗi thời ngay cả khi đặt cạnh các thế hệ flagship mới nhất như iPhone 17. Nhờ sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED kích thước lớn 6.7 inch đi kèm thiết kế Dynamic Island tiện dụng, mặt trước của máy mang lại cảm giác vô cùng hiện đại. Cùng với độ sáng tối đa lên tới 1642 nit và tần số quét 120Hz mượt mà, thiết bị mang lại trải nghiệm thị giác xuất sắc, màu sắc rực rỡ và độ chi tiết cao trong mọi điều kiện ánh sáng.

Dù đã ra mắt được một thời gian, sức mạnh nội tại của iPhone 15 Plus với vi xử lý Apple A16 Bionic 4nm vẫn vô cùng đáng gờm. Hệ thống xử lý này dư sức gánh vác mượt mà mọi tác vụ đa nhiệm hay các tựa game nặng mà không gặp hiện tượng giật lag. Quan trọng hơn cả, việc được hỗ trợ cập nhật lên nền tảng iOS 26 mới nhất giúp thiết bị duy trì độ ổn định tuyệt vời. Khả năng tối ưu hóa phần mềm xuất sắc của Apple chính là chìa khóa giúp mẫu máy này đánh bại nhiều đối thủ Android cùng tầm giá về độ bền bỉ qua năm tháng.

Về khả năng quay chụp, cụm camera chính 48MP tích hợp chống rung quang học OIS trên iPhone 15 Plus tiếp tục làm hài lòng những người dùng yêu cầu cao về độ sắc nét và màu sắc chân thực. Dù không sở hữu ống kính zoom quang học quá xa, nhưng chất lượng hình ảnh và video của máy hoàn toàn dư sức phục vụ tốt các nhu cầu sáng tạo nội dung, chụp ảnh nghệ thuật hay livestream bán hàng.

Bên cạnh đó, thời lượng pin chính là "vũ khí" hạng nặng của phiên bản Plus. Theo thử nghiệm từ chuyên trang GSMArena, dù chỉ mang viên pin 4383 mAh, iPhone 15 Plus vẫn xuất sắc trụ được tới hơn 16 tiếng rưỡi hoạt động liên tục, vượt qua cả những chiếc điện thoại sở hữu viên pin 5500 mAh. Kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh 20W và sạc không dây MagSafe tiện lợi, nỗi lo gián đoạn công việc hay giải trí vì cạn kiệt năng lượng sẽ được giải quyết triệt để.

Thay vì phải chi trả một số tiền khổng lồ cho các thế hệ smartphone mới nhất, việc lựa chọn iPhone 15 Plus ở thời điểm hiện tại mang tính thực dụng và kinh tế cao hơn rất nhiều. Thiết bị hội tụ đầy đủ những yếu tố cốt lõi mà người dùng tìm kiếm: một màn hình lớn hiển thị xuất sắc, hệ điều hành mượt mà, camera chất lượng cao và viên pin bền bỉ cả ngày dài. Đây chắc chắn là khoản đầu tư thông minh và giữ giá tốt cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị đáng tin cậy.