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Chiếc iPhone đã giảm hơn 20 triệu, đáng mua nhất năm 2026

Khả Văn
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Không phải iPhone 17 Pro Max, đây mới là chiếc điện thoại đáng mua nhất với giá tiền rẻ mà hiệu năng lại cực kỳ ấn tượng.

Thị trường di động luôn vận động không ngừng với sự ra mắt liên tục của các thế hệ mới, nhưng iPhone 14 Pro Max lại đang chứng minh một nghịch lý thú vị khi trở thành điểm sáng rực rỡ nhất ở thời điểm hiện tại. Từng vươn đỉnh với mức giá chạm ngưỡng 34 triệu đồng cách đây hơn 3 năm, siêu phẩm này giờ đây đã hạ nhiệt sâu xuống chỉ còn khoảng 13,8 triệu đồng cho các phiên bản đã qua sử dụng.

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Mức giá này đã trực tiếp kéo một chiếc flagship đình đám xuống cạnh tranh sòng phẳng với phân khúc tầm trung, tạo ra một cơn chấn động nhỏ cho những ai đang tìm kiếm sự hoàn hảo giữa chi phí và hiệu năng. Do Apple đã ngừng sản xuất máy mới, thị trường hàng likenew đang trở thành sân chơi nhộn nhịp, mang đến cơ hội sở hữu một thiết bị cao cấp với mức giá vô cùng thực dụng.

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Ngay cả khi đặt lên bàn cân với những thiết bị tầm trung mới ra mắt, iPhone 14 Pro Max vẫn thể hiện sự lấn lướt hoàn toàn nhờ nền tảng phần cứng đỉnh cao chưa hề lỗi thời. Màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch kết hợp cùng tần số quét 120Hz mang đến những thao tác vuốt chạm mượt mà và chất lượng hiển thị sắc nét đến từng chi tiết.

Sức mạnh cốt lõi từ con chip A16 Bionic vẫn dư sức càn quét mọi tác vụ khắt khe nhất hiện nay, từ xử lý công việc đa nhiệm đến chiến các tựa game đồ họa cao mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cùng với đó, hệ thống camera chính 48MP được tối ưu hóa cực tốt vẫn là một bảo chứng vững chắc cho những khung hình sắc nét và khả năng quay video xuất sắc vượt thời gian.

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Điểm mấu chốt khiến thiết bị này trở thành lựa chọn đáng tiền nhất trong phân khúc 14 triệu đồng chính là sự bền bỉ đặc trưng của hệ điều hành iOS. Mẫu máy này vẫn chắc suất nằm trong danh sách được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm các tính năng mới trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, một lưu ý gai góc mang tính thực tế khi mua hàng likenew là bạn cần kiểm tra thật kỹ dung lượng pin còn lại, hoặc sẵn sàng chi thêm một khoản nhỏ để thay pin mới nhằm đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn nhất. Nếu bạn không nhất thiết phải chạy theo những nâng cấp mới nhất của các dòng iPhone 15 hay 16 mà chỉ cần một cỗ máy sắc bén, tĩnh lặng nhưng đầy mạnh mẽ để phục vụ công việc hàng ngày, thì đây chính là quyết định xuống tiền khôn ngoan nhất.

Tags

Apple

iphone

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