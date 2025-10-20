Chiếc iPhone cũ này đang có giá "chạm đáy"

Sau sự ra mắt của iPhone 17, thời điểm tháng 10/2025 chứng kiến sự điều chỉnh giá mạnh mẽ của các thế hệ iPhone cũ, và iPhone 15 đang là ngôi sao sáng giá nhất trong phân khúc. Với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến hiệu năng, đây là lựa chọn không thể bỏ qua.

Cập nhật giá iPhone 15 (Tháng 10/2025):

- iPhone 15 128GB: 14,79 triệu đồng

- iPhone 15 256GB: 17,69 triệu đồng

- iPhone 15 512GB: 20,79 triệu đồng

Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay của mẫu điện thoại này. So với thời điểm ra mắt, chiếc iPhone này đã giảm gần 10 triệu đồng.

Không chỉ vì giá tốt, iPhone 15 vẫn sở hữu những trang bị công nghệ vượt trội mà nhiều smartphone khác trong cùng tầm giá phải ao ước.

1. Thiết kế cao cấp không lỗi thời: iPhone 15 là thế hệ iPhone tiêu chuẩn đầu tiên được trang bị màn hình Dynamic Island, một tính năng vốn chỉ dành cho dòng Pro. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm tương tác thông báo, hoạt động trực tiếp độc đáo mà còn giúp thiết kế của máy trông hiện đại và cao cấp hơn hẳn. Kết hợp với mặt lưng kính mờ sang trọng và nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, ngoại hình của iPhone 15 sẽ còn hợp thời trong nhiều năm tới.

2. Hiệu năng "đỉnh chóp" từ chip A16 Bionic: Sức mạnh của iPhone 15 đến từ con chip A16 Bionic – con chip từng được trang bị trên bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max cao cấp. Với sức mạnh này (đạt khoảng 1,47 triệu điểm AnTuTu), iPhone 15 dễ dàng xử lý mượt mà mọi tác vụ từ công việc hàng ngày đến giải trí với các tựa game đồ họa nặng. Đây là sự đảm bảo cho hiệu năng ổn định và khả năng nhận cập nhật iOS lâu dài.

3. Hệ thống camera 48MP chất lượng Pro: Đây là một trong những nâng cấp giá trị nhất. Camera chính 48MP không chỉ cho ra những bức ảnh siêu sắc nét trong điều kiện đủ sáng mà còn cho phép zoom quang học 2x chất lượng cao ngay trên cảm biến. Điều này mang lại trải nghiệm chụp ảnh linh hoạt như một hệ thống 3 camera, giúp bạn chụp ảnh chân dung xóa phông ấn tượng mà không cần đến phiên bản Pro.

4. Pin bền bỉ và cổng sạc USB-C siêu tiện lợi: iPhone 15 được Apple trang bị công nghệ pin mới, cho phép kéo dài tuổi thọ lên đến 1000 chu kỳ sạc trước khi có dấu hiệu chai pin đáng kể, gấp đôi so với các thế hệ cũ. Quan trọng hơn, việc chuyển sang cổng USB-C đã tạo ra một cuộc cách mạng về sự tiện lợi, cho phép người dùng sử dụng chung một cáp sạc cho iPhone, iPad và MacBook, đồng thời dễ dàng kết nối với vô số phụ kiện khác.

Với mức giá chỉ từ 14,79 triệu đồng, iPhone 15 là sự lựa chọn cực kỳ thực dụng cho những ai muốn trải nghiệm các công nghệ mới của Apple như Dynamic Island và USB-C trong một thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ mà không cần đến các tính năng chuyên sâu như màn hình 120Hz của dòng Pro.