Chiếc iPhone cũ giảm giá tận 25 triệu đồng

Ra mắt tại Việt Nam năm 2023 với giá từ 28,99 triệu đồng, iPhone 15 Pro bản đã qua sử dụng hiện chỉ còn khoảng 14 - 18,7 triệu đồng, tùy dung lượng. Mức giảm lớn nhất thuộc về bản 1TB, khoảng 25 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là mẫu iPhone rẻ nhất trên thị trường máy cũ vẫn hỗ trợ Apple Intelligence.

Sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ, giá các đời iPhone cũ tiếp tục đi xuống. Theo khảo sát bảng giá các hệ thống bán lẻ trong tháng 10/2026, iPhone 15 Pro 128GB cũ có giá khoảng 14,2 - 15,5 triệu đồng. Mức này thấp hơn khoảng 13,5 - 14,8 triệu đồng so với lúc mở bán. Bản 256GB dao động khoảng 15,5 - 17 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 15 - 16,5 triệu đồng.

Mức giảm lớn hơn nằm ở các bản dung lượng cao. Bản 512GB cũ hiện có giá khoảng 16,5 - 18 triệu đồng, tức đã giảm 20 - 21,5 triệu đồng. Bản 1TB chỉ còn khoảng 18 - 18,7 triệu đồng, thấp hơn giá ra mắt khoảng 25 - 26 triệu đồng. Nói cách khác, người mua chỉ cần trả thêm khoảng 4 triệu đồng để nâng từ bản 128GB lên bản 1TB, trong khi lúc mở bán, mức chênh này là 15 triệu đồng.

Giá thực tế giữa các nơi bán cũng có chênh lệch. Một số hệ thống niêm yết bản 128GB cũ ở mức 17,4 - 18,4 triệu đồng, cao hơn mặt bằng chung khoảng 3 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khác biệt về ngoại hình, tình trạng pin và thời hạn bảo hành.

Ở nhóm máy mới, iPhone 15 Pro 128GB chính hãng vẫn còn được bán tại một số nơi với giá khoảng 20,6 - 22,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 6 - 8,4 triệu đồng so với lúc ra mắt. Tuy nhiên, nguồn hàng máy mới không còn nhiều do Apple đã ngừng sản xuất mẫu máy này.

Điểm khiến iPhone 15 Pro nổi bật trong tầm giá 15 triệu đồng là khả năng chạy Apple Intelligence. Máy dùng chip A17 Pro và có RAM 8GB, đáp ứng yêu cầu phần cứng mà Apple đặt ra cho bộ tính năng AI này. Trong khi đó, iPhone 15, iPhone 15 Plus và các đời từ iPhone 14 trở về trước, kể cả những mẫu Pro Max cùng tầm giá, đều không được hỗ trợ.

iPhone 15 Pro cũng nằm trong danh sách được cập nhật iOS 27, phiên bản Apple công bố tại WWDC 2026. Các tính năng Apple Intelligence mới trên iOS 27 tiếp tục hỗ trợ từ iPhone 15 Pro trở lên. Nhờ đó, người dùng có thể dùng Siri hiểu ngữ cảnh trên màn hình, tìm thông tin trong ảnh hoặc tin nhắn, hay xóa vật thể thừa trong ảnh bằng công cụ Clean Up ngay trên máy.

iPhone 15 Pro là thế hệ iPhone Pro đầu tiên dùng khung titan, giúp máy nhẹ hơn so với khung thép không gỉ của đời trước. Đây cũng là thế hệ Pro đầu tiên chuyển sang cổng USB-C, cho phép người dùng dùng chung cáp sạc với laptop, máy tính bảng và nhiều thiết bị khác.

Nút gạt rung quen thuộc được thay bằng nút Action. Người dùng có thể tùy chỉnh nút này để mở nhanh camera, đèn pin, ghi âm hoặc chạy phím tắt. Màn hình 6,1 inch có tần số quét 120Hz và Dynamic Island. Cụm camera sau gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng và camera tele zoom quang 3x, đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu chụp ảnh, quay video hằng ngày.

So với iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro có màn hình nhỏ hơn, pin dung lượng thấp hơn và không có ống kính tele zoom 5x. Với người thường chơi game nặng hoặc dùng máy liên tục cả ngày, thời lượng pin là yếu tố cần chú ý, nhất là khi máy đã qua sử dụng gần 3 năm. Nếu ưu tiên màn hình lớn và khả năng zoom xa, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ là lựa chọn thay thế. Mẫu này có giá khoảng 18 - 24 triệu đồng trong tháng 10/2026, cao hơn iPhone 15 Pro cùng dung lượng khoảng 2,5 - 7 triệu đồng.

Nhìn chung, iPhone 15 Pro cũ phù hợp với người muốn một chiếc iPhone nhỏ gọn, có Apple Intelligence, dùng cổng USB-C, trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng. Với người cần bộ nhớ lớn để quay video hoặc lưu trữ nhiều ảnh, bản 512GB và 1TB đáng cân nhắc hơn cả, vì chênh lệch giá với bản 128GB hiện đã thu hẹp đáng kể.

Khi mua máy cũ, người dùng nên kiểm tra phần trăm pin, lịch sử thay linh kiện, nguồn gốc máy (mã VN/A) và chế độ bảo hành trước khi quyết định.