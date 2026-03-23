Chiếc iPhone cũ đang giảm giá chạm đáy ngay lúc này

Khả Văn |

Giai đoạn đầu năm 2026, iPhone 14 Pro Max cũ đang có mức giá thấp, giảm gần 20 triệu đồng so với giá bán khi ra mắt.

Trong bối cảnh dòng iPhone 17 đang chiếm lĩnh thị trường và iPhone 18 Pro Max rục rịch chuẩn bị ra mắt, giá bán của những chiếc iPhone 14 Pro Max cũ bất ngờ giảm sâu, tạo nên một cơ hội vàng đối với người tiêu dùng Việt Nam sau dịp Tết.

Hiện tại, phiên bản tiêu chuẩn 128GB đang được các hệ thống chào bán với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 13,59 triệu đồng. Nếu có nhu cầu lưu trữ cao hơn, người dùng cũng chỉ cần bỏ ra khoảng 14,39 triệu đồng cho bản 256GB và 15,29 triệu đồng đối với bản 512GB. Mức giá này được đánh giá là chạm đáy khi chỉ bằng khoảng một phần ba so với giá bán hiện tại của dòng iPhone 17 cao cấp nhất, nhưng trải nghiệm mang lại vẫn rất ổn áp. Còn nếu so với mức giá 33.99 triệu đồng khi ra mắt, chiếc iPhone này có mức chênh lệch khoảng 20 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm mạnh năm 2026 , cơ hội không thể bỏ lỡ - Ảnh 1.

Dù đã ra mắt được vài năm, iPhone 14 Pro Max vẫn tỏ ra không hề kém cạnh những người đàn em nhờ được trang bị màn hình Super Retina XDR kích thước 6,7 inch tích hợp công nghệ ProMotion. Khả năng tự động điều chỉnh tần số quét linh hoạt từ 1 Hz đến 120 Hz không chỉ mang lại cảm giác vuốt chạm cực kỳ mượt mà mà còn giúp tối ưu hóa thời lượng pin hiệu quả. Đặc biệt, độ sáng tối đa lên tới 2000 nits, tính năng màn hình luôn bật và thiết kế Dynamic Island mang tính biểu tượng giúp chiếc điện thoại này vẫn giữ trọn vẹn vẻ sang trọng, hoàn toàn không bị "lệch pha" ngay cả khi đặt cạnh thế hệ iPhone 15 hay 17 Pro Max.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm mạnh năm 2026 , cơ hội không thể bỏ lỡ - Ảnh 2.

Sức mạnh cốt lõi của iPhone 14 Pro Max tiếp tục được bảo chứng nhờ bộ vi xử lý Apple A16 Bionic. Được sản xuất trên tiến trình 4nm với gần 6 tỷ bóng bán dẫn, kết hợp cùng CPU 6 nhân và GPU 5 nhân, con chip này vẫn dư sức xử lý trơn tru mọi tác vụ từ công việc hàng ngày đến những tựa game đồ họa nặng. Song hành cùng cấu hình mạnh mẽ là viên pin dung lượng 4.352 mAh. Nhờ khả năng quản lý điện năng xuất sắc của con chip A16, thiết bị cung cấp thời lượng sử dụng bền bỉ, đôi khi còn mang lại cảm giác tối ưu tốt hơn so với một số phiên bản tiền nhiệm.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm mạnh năm 2026 , cơ hội không thể bỏ lỡ - Ảnh 3.

Khả năng nhiếp ảnh trên iPhone 14 Pro Max tiếp tục là một điểm sáng lớn với cụm camera chính độ phân giải 48MP, đi kèm camera góc siêu rộng 13MP và camera tele hỗ trợ zoom quang học 2x với tiêu cự 48mm mang lại những khung hình sắc nét đến từng chi tiết. Bên cạnh đó, việc Apple tích hợp tính năng chống rung Action Mode cung cấp trải nghiệm quay video chuyên nghiệp không khác gì sử dụng thiết bị chống rung chuyên dụng. Với tổng hòa của màn hình 120Hz, thiết kế Dynamic Island thời thượng và hiệu năng đỉnh cao, iPhone 14 Pro Max cũ đích thực là lựa chọn đầu tư thông minh và an toàn nhất cho những ai muốn sở hữu một thiết bị cao cấp mà không phải chi quá nhiều tiền trong năm 2026.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ giảm mạnh năm 2026 , cơ hội không thể bỏ lỡ - Ảnh 4.
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Volvo XC90 2026 ra mắt Việt Nam: Giá “mềm” hơn Lexus RX, trang bị ra sao?

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

