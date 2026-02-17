Chiếc Ferrari LaFerrari 'đen đủi' nhất thế giới: 10 năm 2 lần đại tu, tiền sửa quá tội tiền mua xe mới

Trong thế giới siêu xe, việc một mẫu xe gặp tai nạn không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, với một hypercar sản xuất giới hạn như Ferrari LaFerrari, mọi sự cố đều trở thành tâm điểm chú ý. Đây là mẫu xe đánh dấu đỉnh cao công nghệ hybrid của Ferrari, chỉ có 499 bản coupe và 210 bản Aperta được sản xuất trên toàn cầu. Thế nhưng, chiếc xe trong câu chuyện này lại được nhớ đến không phải vì hiệu năng gần 1.000 mã lực, mà vì chuỗi tai nạn đầy trớ trêu.

Hiện trường vụ va chạm mới nhất của chiếc LaFerrari tại Trung Quốc. Ảnh: Autoevolution

Đầu tháng 2/2026, hình ảnh một chiếc LaFerrari màu vàng gặp nạn tại Trung Quốc lan truyền trên mạng xã hội. Xe đâm vào hàng rào bê tông, phần đầu hư hỏng nặng, hệ thống treo trước biến dạng và bánh xe lệch khỏi vị trí ban đầu. May mắn không có thương vong và cũng không có phương tiện nào khác liên quan. Tuy nhiên, mức độ hư hỏng cho thấy chiếc hypercar này khó có thể trở lại tình trạng hoàn hảo nếu không trải qua một cuộc đại tu tốn kém.

Điều khiến giới mê xe chú ý là đây không phải lần đầu chiếc LaFerrari này gặp sự cố nghiêm trọng. Năm 2015, khi còn mang màu đỏ nguyên bản, xe từng gặp tai nạn tại Thượng Hải trong điều kiện mặt đường trơn trượt. Cú va chạm khi đó khiến phần đầu và cấu trúc phía trước hư hại nặng, buộc chủ xe phải đưa xe về Ý để phục hồi. Chi phí sửa chữa được cho là lên tới khoảng 1,4 triệu USD, con số đủ để sở hữu một siêu xe mới. Quá trình tái thiết bao gồm xử lý lại cấu trúc sợi carbon, thay thế nhiều chi tiết cơ khí phức tạp và kiểm định lại toàn bộ hệ truyền động hybrid.

Chiếc LaFerrari khi còn mang màu đỏ nguyên bản trước tai nạn năm 2015. Ảnh: Autoevolution

Sau khi được phục hồi, xe đổi màu sơn sang vàng và tiếp tục đổi chủ trong những năm tiếp theo. Dù bề ngoài được làm mới, lịch sử tai nạn vẫn là yếu tố khó xóa bỏ trong hồ sơ của một mẫu xe vốn được xem là biểu tượng sưu tầm. LaFerrari sử dụng động cơ V12 6,3 lít kết hợp mô tơ điện, cho tổng công suất xấp xỉ 950 mã lực, là một trong những mẫu xe được giới sưu tầm săn đón nhất thập kỷ qua. Trên thị trường quốc tế, giá một chiếc LaFerrari giữ tình trạng nguyên bản có thể dao động từ 3 đến 4 triệu USD, thậm chí cao hơn với những xe có số km rất thấp.

Tuy nhiên, với một chiếc xe từng gặp tai nạn nặng, đặc biệt là liên quan đến cấu trúc khung sợi carbon, giá trị sưu tầm thường bị ảnh hưởng đáng kể dù đã được sửa chữa theo tiêu chuẩn nhà máy. Trường hợp này còn đặc biệt hơn khi xe gặp sự cố tới hai lần trong vòng hơn một thập kỷ. Điều đó khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu chủ xe có tiếp tục đầu tư thêm hàng triệu USD để phục hồi thêm lần nữa hay không.

Phần đầu xe và hệ thống treo trước hư hỏng nặng sau cú đâm. Ảnh: Autoevolution

Về lý thuyết, Ferrari vẫn có thể tái thiết chiếc xe nếu cấu trúc chính chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, chi phí chắc chắn sẽ rất lớn và giá trị thị trường sau sửa chữa khó có thể đạt mức như xe chưa từng va chạm. Trong thế giới hypercar, nơi tính nguyên bản và lịch sử xe được đặt lên hàng đầu, mỗi sự cố đều để lại dấu ấn lâu dài.

Chiếc LaFerrari này vì thế không chỉ là một siêu xe hiệu năng cao, mà còn là minh chứng cho mặt trái của việc sở hữu những cỗ máy triệu đô. Danh tiếng của nó giờ đây gắn liền với những lần va chạm nhiều hơn là những con số tăng tốc hay tốc độ tối đa, trở thành một câu chuyện đặc biệt trong giới sưu tầm siêu xe.