HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiếc đồng hồ 200 triệu không cần thợ thủ công: Lần đầu trong 500 năm, máy in 3D làm được thứ bàn tay con người không thể

Long Văn
|

Hầu hết các sản phẩm được tạo ra theo một trình tự quen thuộc: có công nghệ trước, rồi mới thiết kế sản phẩm dựa trên những gì công nghệ đó cho phép làm được. Parivas Exo.1 đi theo chiều ngược lại.

Nhóm sáng lập tại Los Angeles hoàn thiện bản thiết kế trước. Rồi họ ngồi chờ. Chờ cho đến khi công nghệ in 3D kim loại chính xác đủ, ổn định đủ và tinh xảo đủ để biến bản thiết kế đó thành một vật thể thật sự có thể đeo trên cổ tay. Theo Parivas, quá trình chờ đợi đó kéo dài nhiều năm.

Tháng 5/2026, chiếc đồng hồ đó cuối cùng ra đời.

In 3D đồng hồ thì có gì khó, sao mãi đến giờ mới làm được?

Trước khi đi xa hơn, cần hiểu tại sao đây là điều đáng chú ý trong ngành đồng hồ vốn cực kỳ bảo thủ.

Đồng hồ cao cấp truyền thống được làm từ hàng trăm chi tiết riêng lẻ được gia công, mài giũa rồi lắp ráp lại với nhau. Vỏ đồng hồ là một chi tiết. Tai đồng hồ là chi tiết khác. Lugs, bezels, case back đều là những phần riêng biệt được ghép lại. Đây là cách làm đồng hồ suốt hàng trăm năm qua.

- Ảnh 1.

Công nghệ in 3D kim loại, còn gọi là additive manufacturing (chế tạo cộng thêm, tức xây dựng cấu trúc bằng cách thêm vật liệu từng lớp thay vì cắt gọt từ một khối nguyên liệu), đã được ngành đồng hồ thử nghiệm nhiều năm qua. Nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở dây đeo, vỏ đồng hồ đơn giản hoặc nguyên mẫu thử nghiệm, không phải sản phẩm thương mại thực sự.

Lý do ngành đồng hồ vẫn hoài nghi là vì in 3D kim loại còn đang giải quyết ba vấn đề lớn: mật độ vật liệu chưa đủ đồng đều, bề mặt sau khi in chưa đủ tinh xảo và chi phí vẫn còn cao so với gia công truyền thống. Để hình dung quy mô, Xiaomi năm 2025 mới bắt đầu in 3D dây đeo đồng hồ bằng titanium ở quy mô thương mại, và đó đã là bước đột phá cho sản phẩm đại trà.

Parivas không làm dây đeo. Parivas in toàn bộ vỏ đồng hồ thành một cấu trúc đơn khối nguyên vẹn duy nhất.

Exo.1 đặc biệt như thế nào?

Exo.1 không có vỏ đồng hồ theo nghĩa truyền thống. Thay vì một khối kim loại được phay gọt thành hình, toàn bộ cấu trúc bên ngoài của chiếc đồng hồ được xây dựng từ đầu bằng in 3D kim loại theo quy trình kỹ thuật hàng không vũ trụ, tạo thành một mạng lưới cấu trúc phức tạp không thể làm được bằng bất kỳ phương pháp gia công truyền thống nào.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Bề mặt được xử lý bằng kỹ thuật Solar Dusted, tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo trên mỗi chiếc vì mỗi chiếc được in theo một lớp bụi kim loại khác nhau. Không có hai chiếc Exo.1 nào giống hệt nhau về bề mặt.

Bên trong là bộ máy Parivas Caliber P1001S, được tùy chỉnh từ nền tảng Sellita SW300-1SA automatic skeleton (bộ máy tự động lộ cơ, tức có thể nhìn thấy bánh răng và lò xo bên trong qua mặt kính), phủ rhodium và đạt tiêu chuẩn Parivas Chronometer được chứng nhận bởi Horological Society of New York, vượt tiêu chuẩn ISO 3159 quốc tế về độ chính xác của đồng hồ.

Mỗi chiếc được lắp ráp và kiểm tra thủ công tại Los Angeles.

Giá niêm yết gần 200 triệu đồng, giới hạn 30 chiếc cho lô đầu tiên

- Ảnh 5.

Lô đầu tiên của Exo.1 giới hạn 30 chiếc, giá 7.500 USD mỗi chiếc (khoảng 197,6 triệu đồng). Waitlist mở từ ngày 18/5/2026 tại Parivas.com. Giao hàng dự kiến Q1/2027. Hiện chỉ bán tại Mỹ.

Để so sánh: 197 triệu đồng là mức giá của nhiều mẫu đồng hồ thương hiệu lớn như TAG Heuer hay một số mẫu Tudor thép. Không rẻ, nhưng cũng không phải mức giá của Patek Philippe hay Audemars Piguet vốn thường bắt đầu từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Parivas đang nhắm vào khoảng giữa đó: người sẵn sàng trả tiền nghiêm túc cho một thứ hoàn toàn khác biệt.

Công nghệ in 3D hứa hẹn thay đổi ngành đồng hồ (nhưng chưa phải bây giờ)

Ngành đồng hồ cao cấp từ lâu có một nghịch lý: đây là ngành mà sự đổi mới kỹ thuật được tôn trọng nhất, nhưng cũng là ngành bảo thủ nhất về cách làm ra sản phẩm. Các thương hiệu lớn vẫn gia công vỏ đồng hồ bằng phương pháp phay CNC trên máy tiện kim loại chính xác giống như cách họ làm từ nhiều thập kỷ qua.

- Ảnh 6.

Lý do không phải là thiếu tò mò. Lý do là khách hàng đồng hồ cao cấp đặt kỳ vọng rất cao về chất lượng bề mặt, và in 3D kim loại vẫn đang chứng minh rằng nó có thể đáp ứng kỳ vọng đó ở quy mô thương mại.

Parivas là cú đặt cược rằng công nghệ đó đã sẵn sàng, ít nhất là ở quy mô 30 chiếc.

Theo phân tích của AInvest, bối cảnh thị trường đang thuận lợi cho cú đặt cược này: hai phần ba thương hiệu đồng hồ độc lập khảo sát báo cáo tăng doanh số năm 2024, trong khi các thương hiệu lớn đang chứng kiến doanh số giảm. Người mua đồng hồ đang tìm kiếm thứ gì đó không thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào khác, và Parivas Exo.1 về mặt kỹ thuật không thể làm theo cách nào khác ngoài in 3D.

Parivas mô tả tham vọng của mình bằng một câu: "Kỷ nguyên additive watchmaking là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử nghề làm đồng hồ mà người thợ không còn thiết kế trong giới hạn của công cụ, mà công cụ bị giới hạn bởi ý tưởng của họ."

Nếu điều đó thành sự thật, 30 chiếc Exo.1 Batch 01 sẽ được nhớ đến như những chiếc đồng hồ "cụ tổ" của trường phái này.

Tags

in 3d

đồng hồ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại