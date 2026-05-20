Chiếc đồng hồ 200 triệu không cần thợ thủ công: Lần đầu trong 500 năm, máy in 3D làm được thứ bàn tay con người không thể

Nhóm sáng lập tại Los Angeles hoàn thiện bản thiết kế trước. Rồi họ ngồi chờ. Chờ cho đến khi công nghệ in 3D kim loại chính xác đủ, ổn định đủ và tinh xảo đủ để biến bản thiết kế đó thành một vật thể thật sự có thể đeo trên cổ tay. Theo Parivas, quá trình chờ đợi đó kéo dài nhiều năm.

Tháng 5/2026, chiếc đồng hồ đó cuối cùng ra đời.

In 3D đồng hồ thì có gì khó, sao mãi đến giờ mới làm được?

Trước khi đi xa hơn, cần hiểu tại sao đây là điều đáng chú ý trong ngành đồng hồ vốn cực kỳ bảo thủ.

Đồng hồ cao cấp truyền thống được làm từ hàng trăm chi tiết riêng lẻ được gia công, mài giũa rồi lắp ráp lại với nhau. Vỏ đồng hồ là một chi tiết. Tai đồng hồ là chi tiết khác. Lugs, bezels, case back đều là những phần riêng biệt được ghép lại. Đây là cách làm đồng hồ suốt hàng trăm năm qua.

Công nghệ in 3D kim loại, còn gọi là additive manufacturing (chế tạo cộng thêm, tức xây dựng cấu trúc bằng cách thêm vật liệu từng lớp thay vì cắt gọt từ một khối nguyên liệu), đã được ngành đồng hồ thử nghiệm nhiều năm qua. Nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở dây đeo, vỏ đồng hồ đơn giản hoặc nguyên mẫu thử nghiệm, không phải sản phẩm thương mại thực sự.

Lý do ngành đồng hồ vẫn hoài nghi là vì in 3D kim loại còn đang giải quyết ba vấn đề lớn: mật độ vật liệu chưa đủ đồng đều, bề mặt sau khi in chưa đủ tinh xảo và chi phí vẫn còn cao so với gia công truyền thống. Để hình dung quy mô, Xiaomi năm 2025 mới bắt đầu in 3D dây đeo đồng hồ bằng titanium ở quy mô thương mại, và đó đã là bước đột phá cho sản phẩm đại trà.

Parivas không làm dây đeo. Parivas in toàn bộ vỏ đồng hồ thành một cấu trúc đơn khối nguyên vẹn duy nhất.

Exo.1 đặc biệt như thế nào?

Exo.1 không có vỏ đồng hồ theo nghĩa truyền thống. Thay vì một khối kim loại được phay gọt thành hình, toàn bộ cấu trúc bên ngoài của chiếc đồng hồ được xây dựng từ đầu bằng in 3D kim loại theo quy trình kỹ thuật hàng không vũ trụ, tạo thành một mạng lưới cấu trúc phức tạp không thể làm được bằng bất kỳ phương pháp gia công truyền thống nào.

Bề mặt được xử lý bằng kỹ thuật Solar Dusted, tạo ra hiệu ứng ánh sáng độc đáo trên mỗi chiếc vì mỗi chiếc được in theo một lớp bụi kim loại khác nhau. Không có hai chiếc Exo.1 nào giống hệt nhau về bề mặt.

Bên trong là bộ máy Parivas Caliber P1001S, được tùy chỉnh từ nền tảng Sellita SW300-1SA automatic skeleton (bộ máy tự động lộ cơ, tức có thể nhìn thấy bánh răng và lò xo bên trong qua mặt kính), phủ rhodium và đạt tiêu chuẩn Parivas Chronometer được chứng nhận bởi Horological Society of New York, vượt tiêu chuẩn ISO 3159 quốc tế về độ chính xác của đồng hồ.

Mỗi chiếc được lắp ráp và kiểm tra thủ công tại Los Angeles.

Giá niêm yết gần 200 triệu đồng, giới hạn 30 chiếc cho lô đầu tiên

Lô đầu tiên của Exo.1 giới hạn 30 chiếc, giá 7.500 USD mỗi chiếc (khoảng 197,6 triệu đồng). Waitlist mở từ ngày 18/5/2026 tại Parivas.com. Giao hàng dự kiến Q1/2027. Hiện chỉ bán tại Mỹ.

Để so sánh: 197 triệu đồng là mức giá của nhiều mẫu đồng hồ thương hiệu lớn như TAG Heuer hay một số mẫu Tudor thép. Không rẻ, nhưng cũng không phải mức giá của Patek Philippe hay Audemars Piguet vốn thường bắt đầu từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Parivas đang nhắm vào khoảng giữa đó: người sẵn sàng trả tiền nghiêm túc cho một thứ hoàn toàn khác biệt.

Công nghệ in 3D hứa hẹn thay đổi ngành đồng hồ (nhưng chưa phải bây giờ)

Ngành đồng hồ cao cấp từ lâu có một nghịch lý: đây là ngành mà sự đổi mới kỹ thuật được tôn trọng nhất, nhưng cũng là ngành bảo thủ nhất về cách làm ra sản phẩm. Các thương hiệu lớn vẫn gia công vỏ đồng hồ bằng phương pháp phay CNC trên máy tiện kim loại chính xác giống như cách họ làm từ nhiều thập kỷ qua.

Lý do không phải là thiếu tò mò. Lý do là khách hàng đồng hồ cao cấp đặt kỳ vọng rất cao về chất lượng bề mặt, và in 3D kim loại vẫn đang chứng minh rằng nó có thể đáp ứng kỳ vọng đó ở quy mô thương mại.

Parivas là cú đặt cược rằng công nghệ đó đã sẵn sàng, ít nhất là ở quy mô 30 chiếc.

Theo phân tích của AInvest, bối cảnh thị trường đang thuận lợi cho cú đặt cược này: hai phần ba thương hiệu đồng hồ độc lập khảo sát báo cáo tăng doanh số năm 2024, trong khi các thương hiệu lớn đang chứng kiến doanh số giảm. Người mua đồng hồ đang tìm kiếm thứ gì đó không thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào khác, và Parivas Exo.1 về mặt kỹ thuật không thể làm theo cách nào khác ngoài in 3D.

Parivas mô tả tham vọng của mình bằng một câu: "Kỷ nguyên additive watchmaking là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử nghề làm đồng hồ mà người thợ không còn thiết kế trong giới hạn của công cụ, mà công cụ bị giới hạn bởi ý tưởng của họ."

Nếu điều đó thành sự thật, 30 chiếc Exo.1 Batch 01 sẽ được nhớ đến như những chiếc đồng hồ "cụ tổ" của trường phái này.