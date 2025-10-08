Chiếc BMW 7-Series trông như xe 3 tỷ này có giá chỉ hơn 600 triệu đồng, lý do đến từ một thú chơi của chủ cũ

Một chiếc BMW 7-Series mang thiết kế của thế hệ thứ 6 (mã G12) với ngoại thất M Sport đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 666 triệu đồng. Tham khảo thị trường xe đã qua sử dụng, những chiếc BMW 7-Series M Sport đời này thông thường được bán với mức giá từ 2,5 -3 tỷ đồng. Có thể thấy, chiếc 7-Series trong bài viết có giá bán lại thấp hơn rất nhiều so với thị trường.

Tìm hiểu thêm thông tin rao bán, thực chất chiếc xe này là BMW 740Li đời 2009, thế hệ thứ 5 (mã F02) nhưng được nâng cấp toàn bộ ngoại thất của thế hệ mới hơn. Chính vì vậy mức giá bán lại thấp hơn rất nhiều so với những chiếc 7-Series đời G12.

Dựa vào những hình ảnh chụp lại, có thể thấy bên ngoài chiếc BMW 740Li rao bán được nâng cấp cản trước và sau, lưới tản nhiệt. Toàn bộ đèn cũng được nâng cấp lên loại của thế hệ G12. Riêng cụm gương chiếu hậu và thiết kế hông xe không thay đổi. Có thể thấy, bên ngoài xe khác biệt khá nhiều so với nguyên bản nên rất khó để có thể nhận ra đây là một chiếc BMW 7-Series gần 17 năm tuổi.

Màu sơn ngoại thất được hoàn thiện dạng hai tông màu đen/trắng ở trong tình trạng bóng bẩy. Các chi tiết chóa đèn, chrome lưới tản nhiệt, bộ mâm đa chấu... đều là những chi tiết thay mới nên còn tốt.

Vì xe thuộc phiên bản trục kéo dài (bản Li) nên kích thước lần lượt đạt 5.212 x 1.902 x 1.486 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 3.210 mm. So với bản tiêu chuẩn, BMW 7-Series dài hơn tới 140 mm, không gian cho hàng sau được cải thiện đáng kể.

Khác với bên ngoài, nội thất vẫn được giữ lại gần như nguyên bản. Tình trạng cabin có chất lượng khá. Da có dấu vết xuống cấp nhẹ, mất độ căng với những vết nhăn nhưng không đáng kể. Màu ghế qua ảnh chụp cũng tạo cảm giác bị ố nhẹ, không được "sáng"

Những trang bị tiêu biểu trên xe gồm ghế chỉnh điện tích hợp chức năng massage, hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Hàng ghế sau trang bị 2 màn hình giải trí riêng biệt, rèm che nắng chỉnh điện và ghế ngồi có thêm tính năng massage. Màn hình trung tâm được thay mới nhằm mở rộng tiện ích giải trí.

BMW 750Li đời 2009 được trang bị động cơ tăng áp kép I6 3.0L, cho công suất cực đại 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Các trang bị an toàn trên xe gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch làn, phanh chủ động, camera hồng ngoại quan sát ban đêm, cảnh báo điềm mù, hỗ trợ chuyển làn, HUD, đèn pha thích ứng... Những trang bị an toàn không thua kém những chiếc xe ngày nay.

Một số hình ảnh khác của chiếc xe được rao bán: