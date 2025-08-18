Chiếc BMW 7-Series giá 1,2 tỷ này sẽ khiến người dùng cân nhắc thay vì mua Toyota Camry 'base' mới: Dù cũ vẫn vượt nhiều trang bị, song vẫn phải chấp nhận điều này

Một chiếc BMW 730Li đời 2016 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của 7-Series, được phân phối tại Việt Nam khoảng đầu năm 2016 với mức giá khởi điểm 4,098 tỷ đồng. Hiện nay sau khoảng 9 năm xuất xưởng và odo 68.000km, xe được bán lại với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Với mức giá này, chiếc BMW 730Li 2016 này khá ngang ngửa với bản tiêu chuẩn Toyota Camry (2.0Q), giá niêm yết trên trang chủ là 1,22 tỷ đồng.

Có giá ngang ngửa với Camry "base", nhưng BMW 7-Series vượt trội hơn về thương hiệu, trang bị tiện nghi và thiết kế nội/ngoại thất. Tuy nhiên, do gần 10 năm tuổi, người dùng phải chấp nhận chuyện xe bắt đầu xuống cấp, các chi tiết lão hóa khiến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cũng tỷ lệ thuận. Trong khi đó, các mẫu xe Nhật nói chung vốn nổi tiếng về sự bền bỉ trong quá trình sử dụng.

Theo bức ảnh rao bán, xe mang màu sơn trắng ở ngoại thất và vẫn ở trong tình trạng khá ổn, lớp sơn bóng bẩy. Các chi tiết như chóa đèn LED thích ứng hoặc viền mạ chrome chưa có dấu hiệu bị ố mờ hay xuống cấp sau gần một thập kỷ. Chủ cũ chiếc BMW 730Li 2016 này đang thay đổi bộ mâm 18 inch nguyên bản sang 20 inch tạo hình thể thao hơn.

Để tăng thêm sự an tâm cho khách hàng, người bán còn chia sẻ rằng chủ nhân cũ "chạy kỹ từng xăng-ti mét, 2016 tới giờ mà full cả lịch sử hãng".

Một trang bị nổi bật của BMW 730Li 2016 này là hệ thống đánh lái bánh sau, giúp xe dễ quay đầu trong phố hơn, điều đặc biệt hữu ích với một chiếc xe dài hơn 5,2 mét. Đây cũng là "option" không có mặt trên Toyota Camry thế hệ mới vốn cùng tầm giá.

Bên trong cabin, chiếc BMW 730Li này bọc da màu kem chủ đạo. Chất lượng ở mức khá khi đã xuất hiện những vết nhăn, mất độ căng. Ảnh chụp cũng dường như cho thấy những vết ố nhẹ.

Chủ xe đã nâng cấp một số trang bị như vô lăng của BMW M thế hệ mới được ốp sợi carbon và vát đáy thể thao. Hay đồng hồ tốc độ sau vô lăng dạng điện tử có giao diện mới so với nguyên bản. Một số trang bị khác gồm màn hình trung tâm 10,25 inch có tính năng điều khiển qua cử chỉ, HUD, ghế trước có sưởi và massage, cả 4 ghế chỉnh điện, dàn âm thanh Harman Kardon, điều hòa 4 vùng tự động, hệ thống treo có thể nâng/hạ và thích ứng theo chế độ lái...

BMW 730Li 2016 sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, cho ra 258 mã lực, 400 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.