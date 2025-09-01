Chiếc Bentley gỗ này có giá quy đổi 2,6 tỷ đồng ngang xe thật: Tốn 3.000 giờ hoàn thiện, báo Tây so sánh giống với hàng Việt

Thay vì bỏ ra vài chục ngàn USD để sở hữu một chiếc Bentley Continental GT đã qua sử dụng, một lựa chọn kỳ lạ vừa xuất hiện khiến cộng đồng mê xe ngạc nhiên: một chiếc Bentley làm hoàn toàn bằng gỗ, đủ kích thước như xe thật và được chế tác thủ công tại Bỉ.

Chiếc Bentley bẵng gỗ được làm theo tỉ lệ 1:1. Ảnh: Carscoops

Tác phẩm này đang được rao bán trên eBay với mức giá gần 100.000 USD, ngang ngửa một chiếc Continental GT đời cũ ngoài thị trường xe sang. Điểm đáng chú ý là dù không có động cơ, “chiếc xe gỗ” này vẫn có thể di chuyển nhờ thiết kế bánh xe và hệ thống lái cơ bản, đủ để di chuyển trong showroom hoặc triển lãm. Tờ Carscoops so sánh mẫu xe này giống với sản phẩm của ND Woodworking Art của Việt Nam.

Theo thông tin từ người bán, toàn bộ phần thân xe được làm từ gỗ teak hàng hải kết hợp với nhiều lớp plywood, tất cả được lắp ráp trên hai dầm gỗ chính đóng vai trò như khung gầm. Quá trình hoàn thiện mất hơn 3.000 giờ, bao gồm hàng nghìn chi tiết lớn nhỏ, tất cả đều được cắt, gọt và ráp thủ công với độ chính xác đáng nể.

Xe mất 3.000 giờ để hoàn thiện. Ảnh: Carscoops

Hiện tại, chiếc Bentley gỗ này đang được trưng bày tại showroom của Autosport Group ở Florida, ngay cạnh những chiếc Bentley thật. Không ít người khi bước vào showroom đều phải dừng lại lâu hơn trước tác phẩm này, bởi sự độc đáo và tinh xảo vượt ngoài mong đợi.

Nội thất xe được làm tỉ mỉ giống xe thật. Ảnh: Carscoops

Sự xuất hiện của chiếc Bentley gỗ cũng khiến cộng đồng yêu xe bàn tán sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí khi bỏ số tiền lớn chỉ để mua một tác phẩm trưng bày. Nhưng cũng có không ít người đánh giá cao sự sáng tạo, coi đây là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, thay vì một phương tiện di chuyển.

Trong thế giới xe sang vốn đã quá quen thuộc với các loại gỗ cao cấp trong cabin, việc có một chiếc Bentley làm hoàn toàn từ gỗ mang lại một góc nhìn hoàn toàn mới. Nó không chỉ khẳng định tay nghề chế tác của nghệ nhân mà còn làm nổi bật giá trị thẩm mỹ, khác biệt và tính biểu tượng của thương hiệu Bentley theo một cách chưa từng có.