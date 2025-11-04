Chiếc bán tải Toyota này quá lý tưởng cho dân mê camping: Mạnh gần 550hp, lều tích hợp, nước thải từ xe dùng tắm giặt được

Toyota một lần nữa cho thấy tham vọng với công nghệ hydro, lần này áp dụng cho một mẫu xe bán tải địa hình mạnh mẽ hơn nhiều. Tại triển lãm SEMA năm nay, hãng đã giới thiệu Tacoma H2 Overlander - mẫu concept xe bán tải trung hạng chạy bằng pin nhiên liệu hydro, hoàn toàn không phát thải.

Tacoma H2 Overlander là bản độ chính hãng từ Toyota. Ảnh: Toyota

Mẫu concept này được hoàn thiện chỉ trong vài tháng nhờ sự hợp tác giữa hai đội ngũ Toyota Racing Development (TRD) ở California và North Carolina, cùng bộ phận R&D của Toyota Bắc Mỹ. Thách thức lớn nhất là tích hợp hệ thống pin nhiên liệu từ mẫu sedan Mirai vào nền tảng khung thang TNGA-F của Tacoma - yêu cầu nhiều thay đổi kỹ thuật đáng kể.

Tacoma H2 Overlander sử dụng hai mô-tơ điện cho tổng công suất 547 mã lực, kết hợp với pin lithium-ion 24,9 kWh và bộ pin nhiên liệu Mirai. Ba bình hydro được bố trí trong khung gầm, trong khi hệ thống làm mát tùy chỉnh vay mượn linh kiện từ Tacoma TRD Pro và Lexus RZ chạy điện.

Cấu trúc pin nhiên liệu là điểm đặc biệt. Ảnh: Toyota

Toàn bộ hệ thống vận hành giúp xe hoạt động mà không tạo ra khí CO2, chỉ thải ra nước tinh khiết từ ống xả. Đặc biệt, Toyota đã phát triển hệ thống thu hồi nước thải độc quyền, cho phép tái sử dụng nguồn nước này để rửa hoặc tắm trong các chuyến đi dã ngoại (dù hãng nhấn mạnh không dùng để uống).

Ngoài ra, xe còn có thể cung cấp điện cho một ngôi nhà ngoài lưới hoặc sạc cùng lúc hai xe điện, thể hiện rõ định hướng thực tiễn của Toyota với công nghệ hydro.

Dù được chuyển đổi sang năng lượng hydro, Tacoma vẫn giữ được chất địa hình đặc trưng. Xe có vi sai hạn chế trượt phía trước, khóa vi sai điện tử phía sau, hệ thống treo TRD billet long-travel với giảm xóc Fox 2.5 Performance Elite Series, phanh trước lấy từ Tundra, và bộ mâm 17 inch đi kèm lốp địa hình 35 inch.

Nhiều chi tiết được tối ưu cho off-road. Ảnh: Toyota

Ngoại thất bổ sung tấm ốp gầm, cản sau off-road, móc cứu hộ, tời, đèn LED phụ và bộ tem trắng-xanh gợi nhớ các mẫu concept H2 trước đây. Phía sau, xe được trang bị lều mui bật cùng thùng xe có nắp mở ba hướng, biến Tacoma H2 thành “nhà di động” hoàn hảo cho dân mê phiêu lưu. Cửa thùng sau thiết kế “roboformed” tích hợp bánh dự phòng cỡ lớn.