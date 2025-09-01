Chiếc balô bí ẩn trên đường Ba Trại là của du khách Hàn Quốc

Công an phường Bắc Gianh trao trả tài sản, giấy tờ cho nam du khách người Hàn Quốc

Ngày 1-9, Công an phường Bắc Gianh (Quảng Trị) cho biết đã bàn giao lại tài sản bị đánh rơi cho ông Cho Wonjun, quốc tịch Hàn Quốc.

Trước đó, trên đường đi qua trục Ba Trại (đoạn qua xã Bắc Trạch), anh Trần Quốc Việt (trú xã Nam Ba Đồn) nhặt được một balô bên trong có quần áo và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên người Hàn Quốc. Ngày 28-8, anh Việt đã mang balô đến Công an phường Bắc Gianh trình báo và giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Bắc Gianh đã khẩn trương xác minh, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị để tìm chủ nhân. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã liên hệ và mời ông Cho Wonjun đến trụ sở để nhận lại tài sản.

Tại buổi trao trả, ông Cho Wonjun bày tỏ sự xúc động và cho biết đây là những giấy tờ, tài sản quan trọng, nếu mất sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc. Ông gửi lời cảm ơn đến anh Trần Quốc Việt cùng cán bộ Công an phường Bắc Gianh đã nhiệt tình hỗ trợ để ông tìm lại tài sản.